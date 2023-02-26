Зеленский провел онлайн-встречу с журналистами телемарафона

"Мы говорили об усилении информационной работы нашего государства и общества. Особенно это касается тех частей мира, где наша дипломатия десятилетиями по разным причинам не была представлена. И сейчас мы должны сделать так, чтобы дипломатически и информационно мы были мощными. Чтобы позиция Украины была понятна во всех частях мира", – сказал президент.
Чем больше в мире знают об Украине и понимают ее, тем больше поддерживают ее и тем ближе стает победа, уверен глава государства.
"Еще раз благодарю всех, кто работает в марафоне, кто создает этот информационный фундамент нашего национального единства. Спасибо за преданность украинскому делу, спасибо за желание развивать форматы, которые усилят марафон", – добавил он.
Он подчеркнул, что важно продолжать информировать людей, которые остались на оккупированной территории.
"Мы должны сделать все, чтобы доступ наших людей к правдивой информации становился большим", – добавил он.
Телемарафон был создан на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас в него входят ICTV, "Iнтер", "1+1", "Ми – Україна", НСТУ и "Рада". За год существования марафона команды шести телеканалов показали более 18 тыс. сюжетов, сделали 40 тыс. прямых включений и создали более 700 социальных роликов, которые "поддерживали боевой дух и единство", информировали население и хранили национальную память о героях, проинформировала пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины 25 февраля.