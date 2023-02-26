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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел онлайн-встречу с журналистами телемарафона

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Необходимо сделать так, чтобы позиция Украины была понятна во всех частях мира, сказал Зеленский
Необходимо сделать так, чтобы позиция Украины была понятна во всех частях мира, сказал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля провел онлайн-встречу с журналистами, редакторами и продюсерами телеканалов, который объединились в телемарафон "Єдині новини". Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, которое опубликовала пресс-служба ОП.

"Мы говорили об усилении информационной работы нашего государства и общества. Особенно это касается тех частей мира, где наша дипломатия десятилетиями по разным причинам не была представлена. И сейчас мы должны сделать так, чтобы дипломатически и информационно мы были мощными. Чтобы позиция Украины была понятна во всех частях мира", – сказал президент.

Чем больше в мире знают об Украине и понимают ее, тем больше поддерживают ее и тем ближе стает победа, уверен глава государства.

"Еще раз благодарю всех, кто работает в марафоне, кто создает этот информационный фундамент нашего национального единства. Спасибо за преданность украинскому делу, спасибо за желание развивать форматы, которые усилят марафон", – добавил он.

Он подчеркнул, что важно продолжать информировать людей, которые остались на оккупированной территории.

"Мы должны сделать все, чтобы доступ наших людей к правдивой информации становился большим", – добавил он.

Контекст:

Телемарафон был создан на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас в него входят ICTV, "Iнтер", "1+1", "Ми – Україна", НСТУ и "Рада". За год существования марафона команды шести телеканалов показали более 18 тыс. сюжетов, сделали 40 тыс. прямых включений и создали более 700 социальных роликов, которые "поддерживали боевой дух и единство", информировали население и хранили национальную память о героях, проинформировала пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины 25 февраля.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, журналисты
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