Зеленский провел онлайн-встречу с журналистами телемарафона

Необходимо сделать так, чтобы позиция Украины была понятна во всех частях мира, сказал Зеленский Фото: president.gov.ua

"Мы говорили об усилении информационной работы нашего государства и общества. Особенно это касается тех частей мира, где наша дипломатия десятилетиями по разным причинам не была представлена. И сейчас мы должны сделать так, чтобы дипломатически и информационно мы были мощными. Чтобы позиция Украины была понятна во всех частях мира", – сказал президент.

Чем больше в мире знают об Украине и понимают ее, тем больше поддерживают ее и тем ближе стает победа, уверен глава государства.

"Еще раз благодарю всех, кто работает в марафоне, кто создает этот информационный фундамент нашего национального единства. Спасибо за преданность украинскому делу, спасибо за желание развивать форматы, которые усилят марафон", – добавил он.

Он подчеркнул, что важно продолжать информировать людей, которые остались на оккупированной территории.

"Мы должны сделать все, чтобы доступ наших людей к правдивой информации становился большим", – добавил он.