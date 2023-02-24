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Зеленский – журналистке "5 канала": Я уничтожил олигархов. Один из них – владелец вашего канала

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Зеленский поблагодарил "за доклад" журналистке "5 канала"
Зеленский поблагодарил "за доклад" журналистке "5 канала"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 24 февраля поспорил с журналисткой "5 канала", вспомнив при этом пятого президента Петра Порошенко.

Мероприятие транслировалась на странице Зеленского в Facebook.

Журналист сначала припомнила президенту, что телеканалы "Прямий", "Еспресо" и "5 канал" отключили из цифрового эфира.

Потом она спросила, жалеет ли Зеленский о том, что в январе 2022 года призывал украинцев сохранять "холодной голову" и "не поддаваться на провокации" перед полномасштабным вторжением России 24 февраля, и не видит ли он персональной ответственности в том, что украинцы "не были должным образом уведомлены о реальной угрозе".

Далее представитель телеканала спросила, какое, по мнению Зеленского, наказание должен понести экс-глава СБУ и его "друг детства" Иван Баканов, и находится ли он сейчас в Украине.

После этого вмешался пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, попросив журналистку остановиться, у нее забрали микрофон.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1277132973235395/

Зеленский в ответ поблагодарил "за доклад", добавив, что ему "очень приятно" и он, "кажется, был здесь 24 февраля, никуда не подевался".

"Мне кажется, важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины… нашим Вооруженным силам, наверное, благодаря немножко и мне, как бы вам это неприятно было слышать. Так считают многие люди... Я никакой не герой, но, наверное, я хоть что-то сделал... у нас есть натовское оружие, и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, Минские соглашения и т.д. (подписанные за каденции Порошенко. – "ГОРДОН")… В чем суть? В том, что мы победим, даже при таком, как есть, президенте, а вот с тем, что было, мы не победили. Вот такой мой ответ", – сказал Зеленский.

И "очень хорошо", продолжил он, что, "несмотря на те или иные обвинения, я, президент Украины, уничтожил российское присутствие в парламенте Украины".

"Уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них – владелец вашего канала", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Порошенко был собственником "5 канала" с начала его вещания – с 2003 года. О покупке канала "Прямий" Порошенко сообщил в феврале 2021 года

После того, как Верховная Рада приняла закон об олигархах, Зеленский подписал, а газета "Голос України" – опубликовала его в ноябре, Порошенко объявил о продаже 100% корпоративных прав своих двух каналов холдингу "Свободные медиа". 

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому" и, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко 8 ноября. 

СМИ писали, что в числе новых совладельцев "Прямого" и "5 канала" есть компании Порошенко.

В Офисе президента Украины, комментируя отключение от цифрового эфира телеканалов "Прямий", "Еспресо" и "5 канал", заявили в мае 2022 года, что они "транслировали человека, который очень самовлюблен".

Теги: Россия, СБУ, Украина, 5 канал, российские телеканалы, вторжение, Минские соглашения, Владимир Зеленский, журналисты, олигархи, скандал, война России против Украины, президент, пресс-конференция, Еспресо, Прямий, Иван Баканов, Сергей Никифоров
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