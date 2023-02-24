Зеленский – журналистке "5 канала": Я уничтожил олигархов. Один из них – владелец вашего канала

Мероприятие транслировалась на странице Зеленского в Facebook.

Журналист сначала припомнила президенту, что телеканалы "Прямий", "Еспресо" и "5 канал" отключили из цифрового эфира.

Потом она спросила, жалеет ли Зеленский о том, что в январе 2022 года призывал украинцев сохранять "холодной голову" и "не поддаваться на провокации" перед полномасштабным вторжением России 24 февраля, и не видит ли он персональной ответственности в том, что украинцы "не были должным образом уведомлены о реальной угрозе".

Далее представитель телеканала спросила, какое, по мнению Зеленского, наказание должен понести экс-глава СБУ и его "друг детства" Иван Баканов, и находится ли он сейчас в Украине.

После этого вмешался пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, попросив журналистку остановиться, у нее забрали микрофон.

Зеленский в ответ поблагодарил "за доклад", добавив, что ему "очень приятно" и он, "кажется, был здесь 24 февраля, никуда не подевался".

"Мне кажется, важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины… нашим Вооруженным силам, наверное, благодаря немножко и мне, как бы вам это неприятно было слышать. Так считают многие люди... Я никакой не герой, но, наверное, я хоть что-то сделал... у нас есть натовское оружие, и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, Минские соглашения и т.д. (подписанные за каденции Порошенко. – "ГОРДОН")… В чем суть? В том, что мы победим, даже при таком, как есть, президенте, а вот с тем, что было, мы не победили. Вот такой мой ответ", – сказал Зеленский.

И "очень хорошо", продолжил он, что, "несмотря на те или иные обвинения, я, президент Украины, уничтожил российское присутствие в парламенте Украины".

"Уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них – владелец вашего канала", – подчеркнул Зеленский.