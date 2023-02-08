Результаты служебной проверки в отношении Баканова решено засекретить – СБУ

В СБУ отметили, что закончили проверку в отношении экс-начальника ведомства, но ее выводы являются информацией с ограниченным доступом.
"Служба безопасности информирует общественность о своей деятельности с учетом всех имеющихся норм и ограничений", – говорится в сообщении пресс-службы.
О том, что СБУ провела "внутреннее расследование" по Баканову, 7 февраля заявила в Facebook нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она написала об этом в комментарии под постом экс-нардепа Виктории Пташник, интересовавшейся судьбой Баканова.
По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, общество будет проинформировано об итогах расследования, когда это будет необходимо. В комментарии "Радіо Свобода", он отметил, что Баканов не выезжал из страны.
Глава комитета Роман Костенко заявил, что не знает, обнаружены ли какие-либо факты преступлений, которые мог совершить бывший глава СБУ. По его мнению, материалы необходимо передать в Государственное бюро расследований Украины.
Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом президента Украины Владимира Зеленского.
17 июля 2022 года Зеленский подписал указы об отстранении от должностей Ирины Венедиктовой, занимавшей пост генпрокурора, и Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". 19 июля Рада уволила и Баканова, и Венедиктову. Экс-генпрокурор позже была назначена послом Украины в Швейцарии.
Перед этим, в конце июня, СМИ писали, что Баканова могут уволить. Собеседники Politico утверждали, что в Офисе президента "крайне недовольны его работой", в частности – управленческими навыками. В этой статье издание обращало внимание, что озабоченность вызывают несколько высокопоставленных сотрудников СБУ и их действия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Украинская правда", ссылаясь на источники, писала, что Баканова в первые дни полномасштабного вторжения России не было в Киеве. "Вани в первые дни войны не было в Киеве. Его не могли найти", – заявлял собеседник СМИ из окружения Зеленского.
После увольнения Баканова и.о. главы СБУ был Малюк. Рада утвердила его назначение главой СБУ 7 февраля 2023 года.