Результаты служебной проверки в отношении Баканова решено засекретить – СБУ

Баканов был отстранен от должности в июле 2022 года Фото: Служба безпеки України / Facebook

В СБУ отметили, что закончили проверку в отношении экс-начальника ведомства, но ее выводы являются информацией с ограниченным доступом.

"Служба безопасности информирует общественность о своей деятельности с учетом всех имеющихся норм и ограничений", – говорится в сообщении пресс-службы.

О том, что СБУ провела "внутреннее расследование" по Баканову, 7 февраля заявила в Facebook нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она написала об этом в комментарии под постом экс-нардепа Виктории Пташник, интересовавшейся судьбой Баканова.

По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, общество будет проинформировано об итогах расследования, когда это будет необходимо. В комментарии "Радіо Свобода", он отметил, что Баканов не выезжал из страны.

Глава комитета Роман Костенко заявил, что не знает, обнаружены ли какие-либо факты преступлений, которые мог совершить бывший глава СБУ. По его мнению, материалы необходимо передать в Государственное бюро расследований Украины.