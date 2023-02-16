Сурков признал, что не планировал, чтобы Минские соглашения были выполнены

Сурков дал интервью своему соратнику и сказал, что не ожидал выполнения Минских соглашений Фото: ЕРА

Об этом он сказал, отвечая на вопросы директора российского Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. Четыре вопроса, на которые Сурков отвечал "да" или "нет", Чеснаков назвал интервью и опубликовал в Telegram 16 февраля.

В частности, Сурков заявляет, что удовлетворен тем, как Россия "расширила" свои западные границы", высказывает мнение, что армия РФ действует эффективно и прогнозирует нормализацию отношений между РФ и Западом "в обозримом будущем".

"Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?" – спросил Чеснаков, которого считают приближенным к Суркову.

"Нет", – ответил экс-помощник Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Суркова, сказал, что Россия "потратила изрядные усилия", чтобы "вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим минским договоренностям".

"Лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду", – считает Песков. Текст его заявления приводит РБК.