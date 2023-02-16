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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сурков признал, что не планировал, чтобы Минские соглашения были выполнены

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Сурков дал интервью своему соратнику и сказал, что не ожидал выполнения Минских соглашений
Сурков дал интервью своему соратнику и сказал, что не ожидал выполнения Минских соглашений
Фото: ЕРА

Экс-помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что не планировал, что Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе будут выполнены.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы директора российского Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. Четыре вопроса, на которые Сурков отвечал "да" или "нет", Чеснаков назвал интервью и опубликовал в Telegram 16 февраля. 

В частности, Сурков заявляет, что удовлетворен тем, как Россия "расширила" свои западные границы", высказывает мнение, что армия РФ действует эффективно и прогнозирует нормализацию отношений между РФ и Западом "в обозримом будущем". 

"Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?" – спросил Чеснаков, которого считают приближенным к Суркову

"Нет", – ответил экс-помощник Путина. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Суркова, сказал, что Россия "потратила изрядные усилия", чтобы "вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим минским договоренностям". 

"Лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду", – считает Песков. Текст его заявления приводит РБК

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины.

Переговоры об урегулировании конфликта велись в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский распустил украинскую делегацию в ТКГ. 

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. 

Украина и западные страны регулярно обвиняли РФ в нарушении Минских соглашений.

Россия требовала, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей. Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР", которые действуют на востоке Украины, "независимыми республиками"22 февраля 2022 года Путин заявил, что Минских соглашений "не существует". 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владислав Сурков, переговоры, Алексей Чеснаков, Минские соглашения, война России против Украины
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