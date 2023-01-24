Кулеба: Жертвы, слабаки, прихвостни – вот кого Москва предпочитает видеть по ту сторону стола

"Архитекторы "Минска" считали, что фиксации статус-кво и снижения боевых действий будет достаточно для постепенного ослабления конфликта. Это убеждение, основанное на ложной предпосылке о якобы готовности России идти на компромисс, привело к настоящей катастрофе для Украины, европейского порядка и всего мира. По сути, с момента заключения Минских соглашений и на протяжении всего минского процесса Москва готовилась к полномасштабной войне с Украиной. Пока российские представители продолжали имитировать дипломатию, Кремль потихоньку наращивал свои военные силы и планировал одним сокрушительным ударом разрушить демократический международный порядок", – считает Кулеба.

Он подчеркнул, что российский режим никогда не стремился к настоящему миру.

"Даже накануне полномасштабного вторжения [президент РФ Владимир] Путин продолжал лгать прямо в лицо мировым лидерам, отрицая планы нападения. Обман лежит в основе внешней политики России и ее отношения к международным партнерам – как в Европе, Африке, Азии, так и в других регионах. Жертвы, слабаки, прихвостни – вот кого Москва предпочитает видеть по ту сторону стола", – отметил глава МИД.