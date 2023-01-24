Кулеба: Жертвы, слабаки, прихвостни – вот кого Москва предпочитает видеть по ту сторону стола

"Архитекторы "Минска" считали, что фиксации статус-кво и снижения боевых действий будет достаточно для постепенного ослабления конфликта. Это убеждение, основанное на ложной предпосылке о якобы готовности России идти на компромисс, привело к настоящей катастрофе для Украины, европейского порядка и всего мира. По сути, с момента заключения Минских соглашений и на протяжении всего минского процесса Москва готовилась к полномасштабной войне с Украиной. Пока российские представители продолжали имитировать дипломатию, Кремль потихоньку наращивал свои военные силы и планировал одним сокрушительным ударом разрушить демократический международный порядок", – считает Кулеба.
Он подчеркнул, что российский режим никогда не стремился к настоящему миру.
"Даже накануне полномасштабного вторжения [президент РФ Владимир] Путин продолжал лгать прямо в лицо мировым лидерам, отрицая планы нападения. Обман лежит в основе внешней политики России и ее отношения к международным партнерам – как в Европе, Африке, Азии, так и в других регионах. Жертвы, слабаки, прихвостни – вот кого Москва предпочитает видеть по ту сторону стола", – отметил глава МИД.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
Секретарь СНБО Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".