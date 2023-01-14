Арестович: У нас есть четкая переговорная позиция: ни одного российского солдата на нашей территории – и мы сразу вступаем в переговоры

Арестович (на фото) отметил, что в этом году в Турции пройдут президентские выборы, и Эрдоган "знает, что он делает" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган, который предлагает свое посредничество в переговорах между Киевом и Москвой, "последовательно и очень жестко защищает турецкие интересы".

"Тем и славен, и знаменит, и впечатляющ. Понятно, что турки выбивают: просто легитимизируя Россию и являясь тихой гаванью для их денег и многих коммерческих сделок – выбивают себе преференции. Крайнее, что они попросили, – 25-процентная скидка на и без того уже запредельно низкую цену на продающийся российский газ. И еще с отсрочкой годичной на выплату. То есть даже задним числом, даже уже за заключенные контракты и поставленный газ. Такого в свете не видано. То есть это коммерческий закон, имеющий обратную силу. И россияне на это идут, потому что они тотально зависят от Турции в этом отношении", – сказал Арестович.

Он отметил, что в этом году в Турции пройдут президентские выборы, и Эрдоган "знает, что он делает".

"[Турки] сейчас там по Сирии интригуют и Россию тоже ставят в позу, которую при детях-то и не скажешь. И они тоже на это идут, потому что у них выхода нет – россияне, я имею в виду. Что касается реальности мирных соглашений – они предельно реальны. Ни одного солдата на нашей территории – и мы сразу вступаем в мирные переговоры. Все очень просто. Просто выведите солдат. Если солдаты здесь – мы будем воевать. И даже на перемирие не пойдем, пока они здесь. Только вывели – все, можем разговаривать. Все очень просто. Очень простая схема. Четкая переговорная позиция", – подчеркнул Арестович.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube