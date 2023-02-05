Кулеба назвал Путина "опытным лжецом", нарушающим собственные обещания

Беннет был премьером Израиля с июня 2021-го по июнь 2022 года. В феврале 2023 года вышло его интервью израильскому публицисту Ханоху Дауму, в котором он, в частности, заявил, что Путин во время встречи в Москве обещал ему не убивать Зеленского, а переговоры с главой Кремля он, Беннет, якобы вел в координации со странами Запада – США, Германией и Францией.
"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он опытный лжец", – написал Кулеба.
Украинский дипломат заявил, что каждый раз, когда Путин "обещал ничего не делать, это было частью его плана".
In the past, Putin has made promises not to occupy Crimea, not to violate Minsk agreements, not to invade Ukraine, yet he has done all of these things. Do not be fooled: he is an expert liar. Every time he has promised not to do something, it has been exactly part of his plan. pic.twitter.com/LGkwUeOYBK— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 5, 2023
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения.
В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.
Затем появилась версия о необходимости "десатанизации" Украины. 22 декабря Путин заявил, что РФ начала войну, чтобы "закончить войну".