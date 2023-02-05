Кулеба назвал Путина "опытным лжецом", нарушающим собственные обещания

Беннет был премьером Израиля с июня 2021-го по июнь 2022 года. В феврале 2023 года вышло его интервью израильскому публицисту Ханоху Дауму, в котором он, в частности, заявил, что Путин во время встречи в Москве обещал ему не убивать Зеленского, а переговоры с главой Кремля он, Беннет, якобы вел в координации со странами Запада – США, Германией и Францией.

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он опытный лжец", – написал Кулеба.

Украинский дипломат заявил, что каждый раз, когда Путин "обещал ничего не делать, это было частью его плана".