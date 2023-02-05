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Кулеба назвал Путина "опытным лжецом", нарушающим собственные обещания

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Обещания Путина были частью его плана, считает Кулеба (на фото)
Обещания Путина были частью его плана, считает Кулеба (на фото)
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал 5 февраля в Twitter заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, что президент РФ Владимир Путин обещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Беннет был премьером Израиля с июня 2021-го по июнь 2022 года. В феврале 2023 года вышло его интервью израильскому публицисту Ханоху Дауму, в котором он, в частности, заявил, что Путин во время встречи в Москве обещал ему не убивать Зеленского, а переговоры с главой Кремля он, Беннет, якобы вел в координации со странами Запада – США, Германией и Францией.

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он опытный лжец", – написал Кулеба.

Украинский дипломат заявил, что каждый раз, когда Путин "обещал ничего не делать, это было частью его плана".

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения.

В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Затем появилась версия о необходимости "десатанизации" Украины. 22 декабря Путин заявил, что РФ начала войну, чтобы "закончить войну".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, переговоры, вторжение, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, обман, Нафтали Беннет
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