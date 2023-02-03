"Уверены в успехе Украины на поле боя". Кулеба заявил, что сейчас посольства стран Запада не будут эвакуироваться, как год назад

Кулеба: Я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был в них уверен в начале Фото: ЕРА

"[Такая ситуация] не повторится по одной простой причине – уверенность наших партнеров в успехе Украины на поле боя. Она коренным образом отличается от той, которая была в начале войны. Не будем скрывать... в одной стране предполагали, что Украина падет через 48 часов, в другой – через 72 часа, а оптимисты считали, что неделю продержится", – сказал министр.

По этой причине, по его словам, западные страны испытывали страх и эвакуировали свои посольства.

"Сегодня этого страха нет, партнеры уверены в Украине. И я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был в них уверен в начале", – подчеркнул глава МИД.

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за границы страны.

В конце марта – начале апреля сотрудники посольств начали возвращаться в Киев.