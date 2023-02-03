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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уверены в успехе Украины на поле боя". Кулеба заявил, что сейчас посольства стран Запада не будут эвакуироваться, как год назад

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Кулеба: Я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был в них уверен в начале
Кулеба: Я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был в них уверен в начале
Фото: ЕРА

Посольства стран Запада, несмотря на информацию о готовящемся новом нападении российских оккупантов, не будут эвакуироваться из Украины, как это было год назад, во время полномасштабного вторжения РФ. Об этом в опубликованном 3 февраля интервью "BBC News Україна" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"[Такая ситуация] не повторится по одной простой причине – уверенность наших партнеров в успехе Украины на поле боя. Она коренным образом отличается от той, которая была в начале войны. Не будем скрывать... в одной стране предполагали, что Украина падет через 48 часов, в другой – через 72 часа, а оптимисты считали, что неделю продержится", – сказал министр.

По этой причине, по его словам, западные страны испытывали страх и эвакуировали свои посольства.

"Сегодня этого страха нет, партнеры уверены в Украине. И я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был в них уверен в начале", – подчеркнул глава МИД.

В январе – феврале 2022 года на фоне угрозы российского вторжения многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за границы страны. 

В конце марта – начале апреля сотрудники посольств начали возвращаться в Киев.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, посольство, нападение, Дмитрий Кулеба, наступление, война России против Украины, контрнаступление
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