Экс-премьер Израиля: Путин обещал не убивать Зеленского

По словам Беннета, Путин сказал ему: "Я не собираюсь убивать Зеленского". Беннет ответил, что должен понять, дает ли Путин ему слово, на что российски президент вновь пообещал этого не делать.

После этого Беннет позвонил Зеленскому по пути в аэропорт из Кремля и сообщил, что ему не угрожает смерть, рассказал экс-премьер. Украинский лидер якобы переспросил, точно ли этого не случится. "100%", – ответил Беннет. По его словам, через несколько часов Зеленский вернулся в свой кабинет из бункера, где находился до этого, и снял видео.

Беннет рассказал, что тогда ездил в Москву, чтобы поговорить о прекращении огня.

В интервью Беннет не уточнил, когда именно говорил с Путиным. Но с начала войны РФ против Украины он провел с ним телефонный разговор 27 февраля 2022 года, а 2 марта Беннет разговаривал с Зеленским. 5 марта Беннет поехал в Москву на личную встречу с Путиным.