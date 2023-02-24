Рада лишила мандатов троих соратников Медведчука. Парламент сократился до 405 депутатов – Железняк

Речь идет о Наталии Королевской (за проголосовали 332 депутата), ее муже Юрии Солоде (за – 325 голосов) и Олеге Волошине (за – 330 голосов).

"Рада обновила рекорд, и сейчас в ней осталось 405 нардепов", – написал Железняк.