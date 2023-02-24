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Рада лишила мандатов троих соратников Медведчука. Парламент сократился до 405 депутатов – Железняк

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Все трое покинувших парламент члены запрещенной ОПЗЖ
Все трое покинувших парламент – члены запрещенной ОПЗЖ
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины прекратила полномочия трех нардепов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом 24 февраля сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Речь идет о Наталии Королевской (за проголосовали 332 депутата), ее муже Юрии Солоде (за – 325 голосов) и Олеге Волошине (за – 330 голосов).

"Рада обновила рекорд, и сейчас в ней осталось 405 нардепов", – написал Железняк.

Контекст:

Верховная Рада IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В состав Верховной Рады вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, еще пять партий по мажоритарной системе и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам.

В Раду можно было избрать только 424 из 450 депутатов, поскольку 26 мест были зарезервированы по мажоритарным округам, находящимся на временно оккупированных территориях.

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 15 февраля 2023 года опубликовал заявления Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода (оба – от ОПЗЖ) о сложении депутатских мандатов по "семейным обстоятельствам". 

22 февраля Стефанчук сообщил о поступлении в Раду заявления нардепа от запрещенной ОПЗЖ Олега Волошина о сложении мандата.

Теги: Верховная Рада, Наталья Королевская, Юрий Солод, парламент, мандат, голосование, Олег Волошин, Слуга народа, ОПЗЖ, Ярослав Железняк
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