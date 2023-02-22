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"Парламент затягивать не будет". Стефанчук сообщил о поступлении в Раду заявления нардепа Волошина о сложении мандата

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10 февраля Офис генпрокурора сообщил Волошину о подозрении в госизмене
10 февраля Офис генпрокурора сообщил Волошину о подозрении в госизмене
Фото: zagittya.com.ua

В Верховную Раду Украины поступило заявление нардепа от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина о сложении им депутатского мандата.

Об этом 22 февраля в Facebook сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Волошин О.А. Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины, – написал Стефанчук. – С рассмотрением заявления украинский парламент затягивать не будет".

В заявлении, опубликованном спикером парламента, Волошин не указал причину своего решения о сложении мандата.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02KsVtmX2nTgZd7huuUi9FSXGBno12nk2QrBNKYX45hSUXd52G8W5TiZnZGtzCNUfZl

10 февраля Офис генпрокурора сообщил Волошину о подозрении в государственной измене.

В СБУ уточнили в Telegram, что в настоящее время "проводится комплекс мероприятий по привлечению Волошина, который… скрывается от правосудия за границей, к справедливой ответственности".

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности избранных от ОПЗЖ.

23 января 2023 года СМИ сообщали, что Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ, в том числе Волошина, "на основании наличия у них российских паспортов".

29 января сооснователь ОПЗЖ нардеп Юрий Бойко заявил, что народный депутат Волошин написал заявление о сложении им депутатского мандата.

Теги: Верховная Рада, Украина, парламент, мандат, Олег Волошин, Руслан Стефанчук, спикер, ОПЗЖ, нардеп
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