"Парламент затягивать не будет". Стефанчук сообщил о поступлении в Раду заявления нардепа Волошина о сложении мандата

Об этом 22 февраля в Facebook сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Волошин О.А. Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины, – написал Стефанчук. – С рассмотрением заявления украинский парламент затягивать не будет".
В заявлении, опубликованном спикером парламента, Волошин не указал причину своего решения о сложении мандата.
10 февраля Офис генпрокурора сообщил Волошину о подозрении в государственной измене.
В СБУ уточнили в Telegram, что в настоящее время "проводится комплекс мероприятий по привлечению Волошина, который… скрывается от правосудия за границей, к справедливой ответственности".
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности избранных от ОПЗЖ.
23 января 2023 года СМИ сообщали, что Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ, в том числе Волошина, "на основании наличия у них российских паспортов".
29 января сооснователь ОПЗЖ нардеп Юрий Бойко заявил, что народный депутат Волошин написал заявление о сложении им депутатского мандата.