"Парламент затягивать не будет". Стефанчук сообщил о поступлении в Раду заявления нардепа Волошина о сложении мандата

10 февраля Офис генпрокурора сообщил Волошину о подозрении в госизмене Фото: zagittya.com.ua

Об этом 22 февраля в Facebook сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Волошин О.А. Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины, – написал Стефанчук. – С рассмотрением заявления украинский парламент затягивать не будет".

В заявлении, опубликованном спикером парламента, Волошин не указал причину своего решения о сложении мандата.

10 февраля Офис генпрокурора сообщил Волошину о подозрении в государственной измене.

В СБУ уточнили в Telegram, что в настоящее время "проводится комплекс мероприятий по привлечению Волошина, который… скрывается от правосудия за границей, к справедливой ответственности".