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ПОЛИТИКА

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Абрамовича, избранного от ОПЗЖ

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По информации СМИ, Абрамович вернулся в Украину в январе 2023 года
По информации СМИ, Абрамович вернулся в Украину в январе 2023 года
Фото: wikipedia.org

Верховная Рада 6 февраля досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря Абрамовича, ранее входившего во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины И. Абрамовича. За – 317",  написал Железняк. 

По информации нардепа, в парламенте Украины на сегодняшний день осталось 409 депутатов.

Железняк уточнил, что это единственное голосование о сложении мандата за сегодняшний день. 

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал досрочное прекращение полномочий на этой пленарной неделе нардепов от бывшей фракции ОПЗЖ Наталии Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, но, по словам Железняка, их заявления еще не поступили в Раду.

Как отмечает движение "Чесно", Абрамович в 2019 году прошел в Раду под №14 в списке ОПЗЖ. Потом вошел в состав одноименной фракции в парламенте. Является заместителем председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В мае 2022 года стал соглавой новосозданной депутатской группы "Відновлення України", в которую вошли нардепы из экс-фракции ОПЗЖ и выходцы из группы "Довіра".

Абрамович был одним из героев фильма-расследования "Батальон Монако"  "Украинской правды" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. По данным издания, Абрамович вернулся в Украину только в январе 2023 года. 

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Рада уже лишила мандатов ряд нардепов, состоявших в ОПЗЖ. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещал, что этот процесс продолжится

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, мандат, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ, Ярослав Железняк, Игорь Абрамович
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