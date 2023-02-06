Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Абрамовича, избранного от ОПЗЖ

"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины И. Абрамовича. За – 317", – написал Железняк.
По информации нардепа, в парламенте Украины на сегодняшний день осталось 409 депутатов.
Железняк уточнил, что это единственное голосование о сложении мандата за сегодняшний день.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал досрочное прекращение полномочий на этой пленарной неделе нардепов от бывшей фракции ОПЗЖ Наталии Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, но, по словам Железняка, их заявления еще не поступили в Раду.
Как отмечает движение "Чесно", Абрамович в 2019 году прошел в Раду под №14 в списке ОПЗЖ. Потом вошел в состав одноименной фракции в парламенте. Является заместителем председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
В мае 2022 года стал соглавой новосозданной депутатской группы "Відновлення України", в которую вошли нардепы из экс-фракции ОПЗЖ и выходцы из группы "Довіра".
Абрамович был одним из героев фильма-расследования "Батальон Монако" "Украинской правды" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. По данным издания, Абрамович вернулся в Украину только в январе 2023 года.
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.
14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.
Рада уже лишила мандатов ряд нардепов, состоявших в ОПЗЖ. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещал, что этот процесс продолжится.