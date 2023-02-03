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ПОЛИТИКА

Еще как минимум двух нардепов лишат мандатов в ближайшую пленарную неделю – Арахамия

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В Раде может стать еще меньше депутатов
В Раде может стать еще меньше депутатов
Фото: depositphotos.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал досрочное прекращение полномочий как минимум двух народных депутатов в ближайшее время. Сообщение он опубликовал в Telegram.

"Продолжаем работать над очищением парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере минус два мандата. А может, и больше", – написал Арахамия.

Он подчеркнул, что все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины.

"То есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Но надежно. Работаем дальше и будем информировать о результатах", – пообещал политик.

Он также выразил благодарность гражданскому обществу за поддержку и давление на пророссийских депутатов.

Позднее Арахамия уточнил, что, по его информации, будут лишены полномочий нардепы от бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталия Королевская, Юрий Солод и Олег Волошин, которые уже написали заявления о сложении своих депутатских мандатов.

"На сегодняшний день их заявления в аппарате Верховной Рады еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже следуют на Грушевского", – добавил нардеп.


Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Парламент уже лишил мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины. Кроме того, парламент забрал депутатские полномочия у Вадима РабиновичаИльи КивыЮлии ЛевочкинойВадима Новинского и внефракционного нардепа Андрея Аксенова.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, парламент, мандат, Давид Арахамия
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