Еще как минимум двух нардепов лишат мандатов в ближайшую пленарную неделю – Арахамия

В Раде может стать еще меньше депутатов Фото: depositphotos.com

"Продолжаем работать над очищением парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере минус два мандата. А может, и больше", – написал Арахамия.

Он подчеркнул, что все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины.

"То есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Но надежно. Работаем дальше и будем информировать о результатах", – пообещал политик.

Он также выразил благодарность гражданскому обществу за поддержку и давление на пророссийских депутатов.

Позднее Арахамия уточнил, что, по его информации, будут лишены полномочий нардепы от бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталия Королевская, Юрий Солод и Олег Волошин, которые уже написали заявления о сложении своих депутатских мандатов.

"На сегодняшний день их заявления в аппарате Верховной Рады еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже следуют на Грушевского", – добавил нардеп.



