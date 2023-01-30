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ПОЛИТИКА

В Кабмине считают, что пока недостаточно оснований, чтобы лишить Бойко звания Героя Украины

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Звание Героя Украины Бойко получил в августе 2004 года. На фото он и Медведчук во время поездки в Москву в 2019-м и встречи с тогдашним премьером РФ Дмитрием Медведевым
Звание Героя Украины Бойко получил в августе 2004 года. На фото он и Медведчук во время поездки в Москву в 2019-м и встречи с тогдашним премьером РФ Дмитрием Медведевым
Фото: ЕРА

В Кабинете Министров Украины считают, что на данный момент недостаточно оснований, чтобы лишить сооснователя запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Юрия Бойко звания Героя Украины.

Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос движения "Чесно". 

В сентябре прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с требованием лишить Бойко этого звания, она набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, и в декабре Зеленский на нее ответил. Президент попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах". 

Согласно документу, который был обнародован 30 января, Шмыгаль 13 января проинформировал президента Украины и автора петиции о "недостаточности на данный момент оснований для применения персональных ограничительных мер" в отношении Бойко. 

Звание Героя Украины Бойко получил в августе 2004 года "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд". Как объясняет "Чесно", соответствующий указ тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал, когда Бойко был главой НАК "Нафтогаз України" и после достижения им договоренностей о задолженности по газу перед Россией и Туркменистаном. 

Контекст:

Бойко с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем были основателями ОПЗЖ. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Рада лишила Рабиновича мандата, также он лишен гражданства

Украинское гражданство Медведчука, подозреваемого в госизмене, тоже прекращено. Его также лишили депутатского мандата.

20 марта президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. При этом народные депутаты из фракции ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Бойко.

В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.

24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Леонид Кучма, Юрий Бойко, НАК Нафтогаз, народные депутаты, Герой Украины, война России против Украины, Платформа за жизнь и мир
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