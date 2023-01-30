В Кабмине считают, что пока недостаточно оснований, чтобы лишить Бойко звания Героя Украины

Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос движения "Чесно".
В сентябре прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с требованием лишить Бойко этого звания, она набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, и в декабре Зеленский на нее ответил. Президент попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах".
Согласно документу, который был обнародован 30 января, Шмыгаль 13 января проинформировал президента Украины и автора петиции о "недостаточности на данный момент оснований для применения персональных ограничительных мер" в отношении Бойко.
Звание Героя Украины Бойко получил в августе 2004 года "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд". Как объясняет "Чесно", соответствующий указ тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал, когда Бойко был главой НАК "Нафтогаз України" и после достижения им договоренностей о задолженности по газу перед Россией и Туркменистаном.
Бойко с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем были основателями ОПЗЖ. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Рада лишила Рабиновича мандата, также он лишен гражданства.
Украинское гражданство Медведчука, подозреваемого в госизмене, тоже прекращено. Его также лишили депутатского мандата.
20 марта президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. При этом народные депутаты из фракции ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Бойко.
В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.
24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".