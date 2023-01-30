В Кабмине считают, что пока недостаточно оснований, чтобы лишить Бойко звания Героя Украины

Звание Героя Украины Бойко получил в августе 2004 года. На фото он и Медведчук во время поездки в Москву в 2019-м и встречи с тогдашним премьером РФ Дмитрием Медведевым Фото: ЕРА

Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос движения "Чесно".

В сентябре прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с требованием лишить Бойко этого звания, она набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, и в декабре Зеленский на нее ответил. Президент попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах".

Согласно документу, который был обнародован 30 января, Шмыгаль 13 января проинформировал президента Украины и автора петиции о "недостаточности на данный момент оснований для применения персональных ограничительных мер" в отношении Бойко.

Звание Героя Украины Бойко получил в августе 2004 года "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд". Как объясняет "Чесно", соответствующий указ тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал, когда Бойко был главой НАК "Нафтогаз України" и после достижения им договоренностей о задолженности по газу перед Россией и Туркменистаном.