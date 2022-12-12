Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины

Зеленский пояснил, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного ранее полученной им государственной награды Украины.
В частности, по закону "О государственных наградах Украины" лишить награжденного государственной награды президент может только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда. Второй вариант – глава государства может лишить наград в соответствии с законом "О санкциях".
Глава государства подчеркнул, что материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия решения по Бойко, в Офис президента не поступали.
"В то же время я обратился к премьер-министру Украины [Денису] Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах", – подытожил Зеленский.
Петиция о лишении Бойко звания "Герой Украины" была зарегистрировала на сайте президента (автор – Андрей Гайдай) 12 сентября и набрала требуемые для рассмотрения 25 тыс. подписей. В ней решение второго президента Украины Леонида Кучмы присвоить Бойко звание Героя Украины названо "позорным".
Бойко стал Героем Украины (с вручением ордена Державы) 22 августа 2004 года с формулировкой "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".
Бойко с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем были основателями ОПЗЖ.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. При этом народные депутаты из фракции ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Бойко.
В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.
24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".