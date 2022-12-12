ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На данный момент нет оснований лишать Бойко звания "Герой Украины", считает Зеленский
На данный момент нет оснований лишать Бойко звания "Герой Украины", считает Зеленский
Фото: Юрий Бойко / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с предложением лишить звания "Герой Украины" сооснователя запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Юрия Бойко. Ответ главы государства обнародован 11 декабря на его официальном сайте в разделе электронных петиций.

Зеленский пояснил, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного ранее полученной им государственной награды Украины.

В частности, по закону "О государственных наградах Украины" лишить награжденного государственной награды президент может только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда. Второй вариант – глава государства может лишить наград в соответствии с законом "О санкциях".

Глава государства подчеркнул, что материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия решения по Бойко, в Офис президента не поступали.

"В то же время я обратился к премьер-министру Украины [Денису] Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах", – подытожил Зеленский.

Петиция о лишении Бойко звания "Герой Украины" была зарегистрировала на сайте президента (автор – Андрей Гайдай) 12 сентября и набрала требуемые для рассмотрения 25 тыс. подписей.  В ней решение второго президента Украины Леонида Кучмы присвоить Бойко звание Героя Украины названо "позорным".

Бойко стал Героем Украины (с вручением ордена Державы) 22 августа 2004 года с формулировкой "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".

Контекст:

Бойко с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем были основателями ОПЗЖ.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. При этом народные депутаты из фракции ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Бойко.

В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.

24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".

Теги: Россия, Украина, Леонид Кучма, Юрий Бойко, народные депутаты, петиция, Герой Украины, законодательство, Владимир Зеленский, президент, награды, награда, Денис Шмыгаль, ОПЗЖ, Платформа за жизнь и мир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
"Сможет вести духовные программы получше маломозглого Корчевникова". Невзоров показал лицо русской духовности
"Сможет вести духовные программы получше маломозглого Корчевникова". Невзоров показал лицо русской духовности
Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка снялись в постели
Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка снялись в постели
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео
В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео
Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии
Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ
Победителем "Детского Евровидения 2022" стал представитель Франции, украинка заняла девятое место
Победителем "Детского Евровидения 2022" стал представитель Франции, украинка заняла девятое место
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро (38595)
2
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал (23822)
3
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом (23791)
4
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (21643)
5
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео (18425)
6
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (14984)
7
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью (13980)
8
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение (11008)
 
 
 
 