Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания Героя Украины

Зеленский пояснил, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного ранее полученной им государственной награды Украины.

В частности, по закону "О государственных наградах Украины" лишить награжденного государственной награды президент может только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда. Второй вариант – глава государства может лишить наград в соответствии с законом "О санкциях".

Глава государства подчеркнул, что материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия решения по Бойко, в Офис президента не поступали.

"В то же время я обратился к премьер-министру Украины [Денису] Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах", – подытожил Зеленский.

Петиция о лишении Бойко звания "Герой Украины" была зарегистрировала на сайте президента (автор – Андрей Гайдай) 12 сентября и набрала требуемые для рассмотрения 25 тыс. подписей. В ней решение второго президента Украины Леонида Кучмы присвоить Бойко звание Героя Украины названо "позорным".

Бойко стал Героем Украины (с вручением ордена Державы) 22 августа 2004 года с формулировкой "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".