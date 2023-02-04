Зеленский лишил гражданства Украины топ-чиновников времен Януковича – СМИ. Список

Собеседники журналистов утверждают, что украинское гражданство потеряли, в частности:

Основанием для лишения гражданства Украины перечисленных лиц является наличие у них паспорта РФ.

На официальном сайте президента Украины документы не опубликованы.

Контекст:

В обращении по итогам 4 февраля Зеленский сообщил, что подписал определенные документы, цель которых – очищение Украины от лиц, поддерживающих страну-агрессора Россию. "Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО", – сказал президент.