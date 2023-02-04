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Зеленский лишил гражданства Украины топ-чиновников времен Януковича – СМИ. Список

Зеленский говорил, что подписал "определенные документы"
Зеленский говорил, что подписал "определенные документы"
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины глав ряда министерств и ведомств времен беглого экс-президента Виктора Януковича, а также ряд бывших украинских политиков более низкого уровня. Об этом 4 февраля сообщает со ссылкой на источники "РБК-Украина" и УНИАН.

Собеседники журналистов утверждают, что украинское гражданство потеряли, в частности:

  • экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко;
  • бывший глава СБУ Александр Якименко;
  • экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник;
  • бывший министр доходов и сборов Александр Клименко;
  • экс-глава Администрации президента Украины Андрей Клюев;
  • депутат Одесского горсовета от запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Баранский;
  • депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев;
  • "оккупант и коллаборант" Александр Горбылев;
  • уроженец Донецкой области Богдан Клюев;
  • уроженец Донецкой области Виталий Слаба.

Основанием для лишения гражданства Украины перечисленных лиц является наличие у них паспорта РФ.

На официальном сайте президента Украины документы не опубликованы.

Контекст:

В обращении по итогам 4 февраля Зеленский сообщил, что подписал определенные документы, цель которых – очищение Украины от лиц, поддерживающих страну-агрессора Россию. "Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО", – сказал президент.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СБУ, Виталий Захарченко, Андрей Клюев, Дмитрий Табачник, Александр Клименко, Александр Якименко, паспорт, гражданство, Владимир Зеленский, документы, президент, ОПЗЖ
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