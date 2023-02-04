Зеленский анонсировал "юридические шаги" по выполнению санкций СНБО, связанных с лицами, которые имеют гражданство РФ

Зеленский: Есть представление от СБУ по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства Фото: president.gov.ua

Текст обращения приводит его пресс-служба.

"Сегодня я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы "синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров".

"Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", – подчеркнул он.

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