Главный прокурор Киева провел новогодний отпуск за границей, объяснив это "семейными обстоятельствами" – СМИ

В комментарии журналистам прокурор подтвердил, что выезжал за границу именно в отпуск, объяснив это "семейными обстоятельствами", но отказался назвать страну, где отдыхал.
"В конце декабря 2022 года в связи с возникшими семейными обстоятельствами и необходимостью выезда за границу мной было подано заявление о предоставлении мне отпуска с возможностью выезда за границу. Все документы о праве выезда за границу были предоставлены компетентным органам для рассмотрения, и после их изучения и выяснения оснований ими было предоставлено соответствующее разрешение", – говорится в ответе прокурора Олега Кипера, переданном "Схемам" его пресс-службой.
Журналисты трижды пытались уточнить, в какой именно стране он провел отпуск в новогодний период, но Кипер отказался отвечать, лишь отметив, что "отпуск не был праздничным или новогодним".
Главный прокурор столицы отказался раскрывать детали, сославшись на то, что его жена в июле 2022 года "сменила российское гражданство на украинское "в связи с событиями, связанными с войной РФ против Украины". Поэтому "ради ее безопасности не хотел бы публично сообщать о том, в какой стране она проживает с ребенком", отметил прокурор.
В то же время журналисты обнаружили, что российский паспорт его жены Ирины Кипер до сих пор не аннулирован. Действительность документа по состоянию на момент публикации журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. Этот паспорт среди недействительных не значится. Также, используя данные паспорта, на официальном сайте Федеральной налоговой службы России "Схемы" нашли ее индивидуальный номер налогоплательщика.
На уточнение журналистов, что российский паспорт его жены до сих пор является действительным, Кипер лишь ответил, что "этими вопросами занималась миграционная служба Украины".
Также на вопрос "Схем", сколько раз в целом во время полномасштабного вторжения главный прокурор Киева выезжал за границу в частных целях, Кипер отметил, что дважды. Кроме новогоднего отпуска, он также рассказал, что ездил в отпуск в Вену (Австрия) в августе 2022-го, по его словам, поездка была с целью лечения. В подтверждение своих слов он предоставил квитанцию об оплате медицинских услуг в одной в венских частных клиник на сумму в €1,5 тыс.
Согласно данным на сайте киевской прокуратуры, Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Работал в Одесской области, в Ивано-Франковской области, последние годы – в Киеве. Был заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ времен Виктора Януковича.
Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация была безосновательной.
9 июня 2020 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева, а 27 июля – прокурора столицы.