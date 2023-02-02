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Главный прокурор Киева провел новогодний отпуск за границей, объяснив это "семейными обстоятельствами" – СМИ

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Кипер сообщил, что с начала полномасштабной войны дважды выезжал за границу в частных целях
Кипер сообщил, что с начала полномасштабной войны дважды выезжал за границу в частных целях
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер на новогодне-рождественские праздники ездил в отпуск за границу, где в целом провел 10 дней. Об этом 2 февраля сообщили журналисты "Схем" ("Радіо Свобода").

В комментарии журналистам прокурор подтвердил, что выезжал за границу именно в отпуск, объяснив это "семейными обстоятельствами", но отказался назвать страну, где отдыхал. 

"В конце декабря 2022 года в связи с возникшими семейными обстоятельствами и необходимостью выезда за границу мной было подано заявление о предоставлении мне отпуска с возможностью выезда за границу. Все документы о праве выезда за границу были предоставлены компетентным органам для рассмотрения, и после их изучения и выяснения оснований ими было предоставлено соответствующее разрешение", – говорится в ответе прокурора Олега Кипера, переданном "Схемам" его пресс-службой.

Журналисты трижды пытались уточнить, в какой именно стране он провел отпуск в новогодний период, но Кипер отказался отвечать, лишь отметив, что "отпуск не был праздничным или новогодним".

Главный прокурор столицы отказался раскрывать детали, сославшись на то, что его жена в июле 2022 года "сменила российское гражданство на украинское "в связи с событиями, связанными с войной РФ против Украины". Поэтому "ради ее безопасности не хотел бы публично сообщать о том, в какой стране она проживает с ребенком", отметил прокурор.

В то же время журналисты обнаружили, что российский паспорт его жены Ирины Кипер до сих пор не аннулирован. Действительность документа по состоянию на момент публикации журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. Этот паспорт среди недействительных не значится. Также, используя данные паспорта, на официальном сайте Федеральной налоговой службы России "Схемы" нашли ее индивидуальный номер налогоплательщика.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

На уточнение журналистов, что российский паспорт его жены до сих пор является действительным, Кипер лишь ответил, что "этими вопросами занималась миграционная служба Украины".

Также на вопрос "Схем", сколько раз в целом во время полномасштабного вторжения главный прокурор Киева выезжал за границу в частных целях, Кипер отметил, что дважды. Кроме новогоднего отпуска, он также рассказал, что ездил в отпуск в Вену (Австрия) в августе 2022-го, по его словам, поездка была с целью лечения. В подтверждение своих слов он предоставил квитанцию об оплате медицинских услуг в одной в венских частных клиник на сумму в €1,5 тыс.

Контекст:

Согласно данным на сайте киевской прокуратуры, Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Работал в Одесской области, в Ивано-Франковской области, последние годы – в Киеве. Был заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ времен Виктора Януковича.

Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация была безосновательной.

9 июня 2020 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева, а 27 июля – прокурора столицы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, прокуратура, гражданство, праздники, журналисты, отдых, Радио Свобода, Схемы, Олег Кипер, прокурор, жена
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