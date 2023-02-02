Главный прокурор Киева провел новогодний отпуск за границей, объяснив это "семейными обстоятельствами" – СМИ

Кипер сообщил, что с начала полномасштабной войны дважды выезжал за границу в частных целях Фото: kyiv.gp.gov.ua

В комментарии журналистам прокурор подтвердил, что выезжал за границу именно в отпуск, объяснив это "семейными обстоятельствами", но отказался назвать страну, где отдыхал.

"В конце декабря 2022 года в связи с возникшими семейными обстоятельствами и необходимостью выезда за границу мной было подано заявление о предоставлении мне отпуска с возможностью выезда за границу. Все документы о праве выезда за границу были предоставлены компетентным органам для рассмотрения, и после их изучения и выяснения оснований ими было предоставлено соответствующее разрешение", – говорится в ответе прокурора Олега Кипера, переданном "Схемам" его пресс-службой.

Журналисты трижды пытались уточнить, в какой именно стране он провел отпуск в новогодний период, но Кипер отказался отвечать, лишь отметив, что "отпуск не был праздничным или новогодним".

Главный прокурор столицы отказался раскрывать детали, сославшись на то, что его жена в июле 2022 года "сменила российское гражданство на украинское "в связи с событиями, связанными с войной РФ против Украины". Поэтому "ради ее безопасности не хотел бы публично сообщать о том, в какой стране она проживает с ребенком", отметил прокурор.

В то же время журналисты обнаружили, что российский паспорт его жены Ирины Кипер до сих пор не аннулирован. Действительность документа по состоянию на момент публикации журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. Этот паспорт среди недействительных не значится. Также, используя данные паспорта, на официальном сайте Федеральной налоговой службы России "Схемы" нашли ее индивидуальный номер налогоплательщика.

Фото: radiosvoboda.org

На уточнение журналистов, что российский паспорт его жены до сих пор является действительным, Кипер лишь ответил, что "этими вопросами занималась миграционная служба Украины".

Также на вопрос "Схем", сколько раз в целом во время полномасштабного вторжения главный прокурор Киева выезжал за границу в частных целях, Кипер отметил, что дважды. Кроме новогоднего отпуска, он также рассказал, что ездил в отпуск в Вену (Австрия) в августе 2022-го, по его словам, поездка была с целью лечения. В подтверждение своих слов он предоставил квитанцию об оплате медицинских услуг в одной в венских частных клиник на сумму в €1,5 тыс.