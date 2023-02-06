Нардеп от бывшей ОПЗЖ Абрамович слагает мандат

"Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения положил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другими депутатами от запрещенной ОПЗЖ", – отметил Арахамия.
Как отмечает движение "Чесно", Абрамович в 2019 году прошел в Раду под №14 в списке ОПЗЖ. Потом вошел в состав одноименной фракции в парламенте. Является заместителем председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
В мае 2022 года стал соглавой новосозданной депутатской группы "Відновлення України", которая состоит из остатков нардепов преимущественно от экс-фракции ОПЗЖ и выходцев из группы "Довіра".
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.