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ПОЛИТИКА

Нардеп от бывшей ОПЗЖ Абрамович слагает мандат

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Абрамович в 2019 году прошел в Раду под №14 в списке ОПЗЖ
Абрамович в 2019 году прошел в Раду под №14 в списке ОПЗЖ
Фото: rada.gov.ua

Народный депутат Игорь Абрамович, избранный от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, написал заявление о сложении мандата. Об этом 6 февраля сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

"Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения положил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другими депутатами от запрещенной ОПЗЖ", – отметил Арахамия.

Как отмечает движение "Чесно", Абрамович в 2019 году прошел в Раду под №14 в списке ОПЗЖ. Потом вошел в состав одноименной фракции в парламенте. Является заместителем председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В мае 2022 года стал соглавой новосозданной депутатской группы "Відновлення України", которая состоит из остатков нардепов преимущественно от экс-фракции ОПЗЖ и выходцев из группы "Довіра".

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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