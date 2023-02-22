Арахамия ожидает "минус три мандата" от ОПЗЖ до 24 февраля. Железняк сообщил, что в Раде может остаться 405 депутатов

В Раду поступили три заявления от нардепов о сложении ими депутатских мандатов, сообщал Стефанчук Фото: rada.gov.ua

Об этом Арахамия написал в Telegram 22 февраля.

"К годовщине полномасштабного вторжения [24 февраля] ожидаем по меньшей мере минус три депутатских мандата от ОПЗЖ. Призываю всех депутатов от запрещенных партий прислушаться к моему призыву и сложить полномочия", – отметил Арахамия.

В Раде скоро будет "минус четыре" народных депутата, прогнозирует нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"То есть всего 405 депутатов, – уточнил он в Telegram. – Да, в том числе потеряет мандат [нардеп от "Слуги народа"] Александр Трухин (из-за заключения соглашения о признании виновности)".

22 февраля стало известно, что Трухин пошел на сделку со следствием и признал свою вину в предложении взятки полицейскому.

"Хотя это в соглашении не прописано, но все понимают – и сам Трухин тоже, – что после утверждения этого соглашения в соответствии с требованиями Конституции Трухин будет лишен мандата народного депутата Украины", – заявил во время судебного заседания, которое транслировал ВАКС, прокурор Денис Демкив.