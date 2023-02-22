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Арахамия ожидает "минус три мандата" от ОПЗЖ до 24 февраля. Железняк сообщил, что в Раде может остаться 405 депутатов

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В Раду поступили три заявления от нардепов о сложении ими депутатских мандатов, сообщал Стефанчук
В Раду поступили три заявления от нардепов о сложении ими депутатских мандатов, сообщал Стефанчук
Фото: rada.gov.ua

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал нардепов от запрещенных в Украине партий сложить депутатские мандаты.

Об этом Арахамия написал в Telegram 22 февраля.

"К годовщине полномасштабного вторжения [24 февраля] ожидаем по меньшей мере минус три депутатских мандата от ОПЗЖ. Призываю всех депутатов от запрещенных партий прислушаться к моему призыву и сложить полномочия", – отметил Арахамия.

В Раде скоро будет "минус четыре" народных депутата, прогнозирует нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"То есть всего 405 депутатов, – уточнил он в Telegram. – Да, в том числе потеряет мандат [нардеп от "Слуги народа"] Александр Трухин (из-за заключения соглашения о признании виновности)".

22 февраля стало известно, что Трухин пошел на сделку со следствием и признал свою вину в предложении взятки полицейскому.

"Хотя это в соглашении не прописано, но все понимают – и сам Трухин тоже, – что после утверждения этого соглашения в соответствии с требованиями Конституции Трухин будет лишен мандата народного депутата Украины", – заявил во время судебного заседания, которое транслировал ВАКС, прокурор Денис Демкив.

Контекст:

Верховная Рада IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года. В состав Верховной Рады вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, еще пять партий по мажоритарной системе и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам.

В Раду можно было избрать только 424 из 450 депутатов, поскольку 26 мест были зарезервированы по мажоритарным округам, находящимся на временно оккупированных территориях.

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 15 февраля 2023 года опубликовал заявления Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода (оба – от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") о сложении депутатских мандатов по "семейным обстоятельствам". 

22 февраля Стефанчук сообщил о поступлении в Раду заявления нардепа от запрещенной ОПЗЖ Олега Волошина о сложении мандата.

Теги: Верховная Рада, Украина, следствие, парламент, мандат, Слуга народа, Давид Арахамия, соглашение, ВАКС, ОПЗЖ, Ярослав Железняк, Александр Трухин, прокурор, нардеп
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