Нардеп Трухин пошел на сделку со следствием и признал, что предлагал взятку полицейскому

"Хочу сообщить суду и участникам судебного заседания о том, что действительно было отправлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной как старшим в группе прокуроров в данном судебном производстве и обвиняемым Трухиным при участии его защитника", – сказал на заседании прокурор Денис Демкив.

Судья отметил, что соглашение о признании вины в суд поступило 17 февраля.

По словам судьи, в соглашении зафиксировано "безоговорочное признание вины" Трухиным. Депутат обязуется в течение месяца заплатить 6 млн грн в поддержку ВСУ, а именно – на проект United24 "Армия дронов".

Прокурор добавил, что во время подписания соглашения было оценено, за что именно Трухин предлагал взятку – за то, чтобы как можно скорее покинуть место ДТП. Прокурор подчеркнул, что предложение взятки никак не касалось участия депутата в самой аварии, а потому преступление Трухина не было столь опасным, чтобы назначать ему более тяжкое наказание, чем максимальный штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – 68 тыс. грн).

Также, согласно соглашению, Трухин ходатайствовал об изменении меры пресечения с залога на личное обязательство. А залог, который депутат вносил во время следствия, предлагается перечислить на ВСУ – это 49,6 тыс. грн.

"Также хочу отметить: хотя это в соглашении не прописано, но все понимают – и сам Трухин тоже, – что после утверждения этого соглашения в соответствии с требованиями Конституции Трухин будет лишен мандата народного депутата Украины", – добавил прокурор.

Сам Трухин на заседании заявил, что подписал соглашение добровольно и готов понести наказание.

"Я понимаю, что не нужно загружать ни суд, ни прокуратуру объяснением, дополнительными рассмотрениями, расходованиями денег налогоплательщиков... Лучше, если человек не прав, прийти к согласию и найти пути решения, которые будут и для общества понятны, и для закона и будут справедливы, правдивы... Понимаю, что сделал глупость, и она неправильна. Готов понести за это наказание", – заявил он.