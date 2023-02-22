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Нардеп Трухин пошел на сделку со следствием и признал, что предлагал взятку полицейскому

Дело Трухина касается ДТП, совершенного в августе 2021 года
Дело Трухина касается ДТП, совершенного в августе 2021 года
Фото: Александр Трухин / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин пошел на сделку со следствием и признал свою вину в предложении взятки полицейскому. Об этом стало известно 22 февраля во время судебного заседания по делу Трухина, которое Высший антикоррупционный суд транслировал в YouTube.

"Хочу сообщить суду и участникам судебного заседания о том, что действительно было отправлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной как старшим в группе прокуроров в данном судебном производстве и обвиняемым Трухиным при участии его защитника", – сказал на заседании прокурор Денис Демкив.

Судья отметил, что соглашение о признании вины в суд поступило 17 февраля. 

По словам судьи, в соглашении зафиксировано "безоговорочное признание вины" Трухиным. Депутат обязуется в течение месяца заплатить 6 млн грн в поддержку ВСУ, а именно – на проект United24 "Армия дронов".

Прокурор добавил, что во время подписания соглашения было оценено, за что именно Трухин предлагал взятку – за то, чтобы как можно скорее покинуть место ДТП. Прокурор подчеркнул, что предложение взятки никак не касалось участия депутата в самой аварии, а потому преступление Трухина не было столь опасным, чтобы назначать ему более тяжкое наказание, чем максимальный штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – 68 тыс. грн).

Также, согласно соглашению, Трухин ходатайствовал об изменении меры пресечения с залога на личное обязательство. А залог, который депутат вносил во время следствия, предлагается перечислить на ВСУ – это 49,6 тыс. грн.

"Также хочу отметить: хотя это в соглашении не прописано, но все понимают – и сам Трухин тоже, – что после утверждения этого соглашения в соответствии с требованиями Конституции Трухин будет лишен мандата народного депутата Украины", – добавил прокурор.

Сам Трухин на заседании заявил, что подписал соглашение добровольно и готов понести наказание.

"Я понимаю, что не нужно загружать ни суд, ни прокуратуру объяснением, дополнительными рассмотрениями, расходованиями денег налогоплательщиков... Лучше, если человек не прав, прийти к согласию и найти пути решения, которые будут и для общества понятны, и для закона и будут справедливы, правдивы... Понимаю, что сделал глупость, и она неправильна. Готов понести за это наказание", – заявил он.

Контекст:

Трухина подозревают в попытке подкупа полицейских после ДТП, произошедшего 23 августа 2021 года в Киеве с участием трех автомобилей, в одном из которых был Трухин. 

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полицейского, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Фраза с видео "Давай я тихонечко сейчас в лес уйду" стала крылатой. 

Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда проснулся, "уже все произошло". Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

После скандала Трухина исключили из партии "Слуга народа" и должны были рассмотреть вопрос об исключении его из фракции, но после полномасштабного вторжения российской армии в Украину об этом решении публично не сообщалось.

24 августа ГБР сообщило, что виновным в аварии с участием Трухина признан помощник депутата Полтавского областного совета Виктор Склема, который находился в автомобиле и сказал, что был за рулем. Ему был назначен штраф в 850 грн. Следователи ГБР не нашли подтверждений, что за рулем был Трухин

7 сентября 2022 года Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских, в декабре дело отправили в суд

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ДТП, взятка, признание, Слуга народа, Александр Трухин
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