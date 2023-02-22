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Медведчук подал иск против Рады из-за лишения его мандата нардепа – Арахамия

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Рада досрочно лишила мандата нардепа кума Путина (справа) Медведчука (слева) 13 января
Рада досрочно лишила мандата нардепа кума Путина (справа) Медведчука (слева) 13 января
Фото: EPA

Подозреваемый в госизмене и пособничестве терроризму украинский политик, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук подал иск против Верховной Рады Украины из-за лишения его мандата нардепа.

Об этом 22 февраля в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас есть первый прецедент от предателя Медведчука, чьи адвокаты подали иск против Верховной Рады, относительно отмены и признания незаконной процедуры лишения его мандата, – написал Арахамия. – Это свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти. Для того чтобы у них такого шанса не было, очищение парламента будет проходить исключительно конституционным способом".

Рада досрочно лишила Медведчука мандата нардепа 13 января. Перед этим президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении Медведчука гражданства Украины.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада лишила Медведчука мандата нардепа "в соответствии с законодательством", что "крайне важно, потому что такие решения нельзя обжаловать".

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Виктор Медведчук, терроризм, госизмена, мандат, адвокат, Слуга народа, иск, Давид Арахамия, ОПЗЖ, нардеп
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