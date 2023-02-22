Медведчук подал иск против Рады из-за лишения его мандата нардепа – Арахамия

Об этом 22 февраля в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас есть первый прецедент от предателя Медведчука, чьи адвокаты подали иск против Верховной Рады, относительно отмены и признания незаконной процедуры лишения его мандата, – написал Арахамия. – Это свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти. Для того чтобы у них такого шанса не было, очищение парламента будет проходить исключительно конституционным способом".

Рада досрочно лишила Медведчука мандата нардепа 13 января. Перед этим президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении Медведчука гражданства Украины.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада лишила Медведчука мандата нардепа "в соответствии с законодательством", что "крайне важно, потому что такие решения нельзя обжаловать".