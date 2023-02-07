СБУ: Компании жены Медведчука финансировали Росгвардию и МВД РФ

По данным следствия, Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму. Эти компании платили россиянам якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова, отмечается в сообщении. Также бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов", заявляют в СБУ. Правоохранители установили, что общая сумма произведенных платежей в пользу РФ составляет более 50 млн гривен.
В сообщении СБУ говорится, что Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем 1 млрд российских рублей, для создания которого задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. Затем крымская фирма подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами Росгвардии и МВД России, заявляют правоохранители. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России компания Марченко продолжила финансировать бюджет РФ.
В ходе 11 обысков на объектах недвижимости Марченко, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, печати и банковские карты, которые использовались в незаконной деятельности, говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Эта статья предусматривает наказание до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Марченко с 2010-го по 2017-й год вела шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Телеведущая покинула Украину еще до полномасштабного вторжения РФ. 15 апреля она дала пресс-конференцию в Москве (РФ).
Марченко и Медведчук находятся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.