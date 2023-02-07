СБУ: Компании жены Медведчука финансировали Росгвардию и МВД РФ

По данным следствия, Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму. Эти компании платили россиянам якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова, отмечается в сообщении. Также бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов", заявляют в СБУ. Правоохранители установили, что общая сумма произведенных платежей в пользу РФ составляет более 50 млн гривен.

В сообщении СБУ говорится, что Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем 1 млрд российских рублей, для создания которого задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. Затем крымская фирма подписала соответствующие "охранные" соглашения со структурами Росгвардии и МВД России, заявляют правоохранители. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России компания Марченко продолжила финансировать бюджет РФ.

В ходе 11 обысков на объектах недвижимости Марченко, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, печати и банковские карты, которые использовались в незаконной деятельности, говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Эта статья предусматривает наказание до восьми лет заключения с конфискацией имущества.