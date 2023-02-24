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Зеленский – немецкому журналисту: В вопросе мыслей Путина немцы более информированы, чем я

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Зеленский ответил на вопрос об угрозе ему со стороны Путина
Зеленский ответил на вопрос об угрозе ему со стороны Путина
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля на пресс-конференции в Киеве пошутил, что немцы более информированы в вопросе мыслей президента России Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент "ГОРДОН".

Так Зеленский сказал, отвечая на вопрос немецкого журналиста, который спросил, почему он начал чаще выезжать из Украины. 

"Вы чувствуете себя в большей безопасности, вы уже меньше представляете собой цель для Путина?" – поинтересовался представитель немецкого медиа. 

"Мне всегда казалось, что по поводу мыслей Путина немцы более информированы, чем я", – ответил Зеленский, улыбаясь. Слова Зеленского вызвали смех у аудитории и журналиста, к которому он обращался. 

"Такой уже вопрос, извините", – продолжил он.

Отвечая на вопрос о поездках, Зеленский отметил, его задача – объединять мир в поддержке Украины. 

Контекст:

Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил 21 декабря 2022 года – в СШАВозвращаясь из этой поездки на следующий день, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.

Вторая зарубежная поездка Зеленского длилась несколько дней: 8 февраля 2023-го он посетил Лондон и Париж, а 9-го совершил визит в Брюссель. Возвращаясь из этой поездки, он снова встретился с Дудой в Польше

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Владимир Зеленский, журналисты, пресс-конференция, визит, смех
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