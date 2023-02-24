Зеленский – немецкому журналисту: В вопросе мыслей Путина немцы более информированы, чем я

Так Зеленский сказал, отвечая на вопрос немецкого журналиста, который спросил, почему он начал чаще выезжать из Украины.
"Вы чувствуете себя в большей безопасности, вы уже меньше представляете собой цель для Путина?" – поинтересовался представитель немецкого медиа.
"Мне всегда казалось, что по поводу мыслей Путина немцы более информированы, чем я", – ответил Зеленский, улыбаясь. Слова Зеленского вызвали смех у аудитории и журналиста, к которому он обращался.
"Такой уже вопрос, извините", – продолжил он.
Отвечая на вопрос о поездках, Зеленский отметил, его задача – объединять мир в поддержке Украины.
Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил 21 декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки на следующий день, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.
Вторая зарубежная поездка Зеленского длилась несколько дней: 8 февраля 2023-го он посетил Лондон и Париж, а 9-го совершил визит в Брюссель. Возвращаясь из этой поездки, он снова встретился с Дудой в Польше.