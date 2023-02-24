Зеленский – немецкому журналисту: В вопросе мыслей Путина немцы более информированы, чем я

Зеленский ответил на вопрос об угрозе ему со стороны Путина Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Так Зеленский сказал, отвечая на вопрос немецкого журналиста, который спросил, почему он начал чаще выезжать из Украины.

"Вы чувствуете себя в большей безопасности, вы уже меньше представляете собой цель для Путина?" – поинтересовался представитель немецкого медиа.

"Мне всегда казалось, что по поводу мыслей Путина немцы более информированы, чем я", – ответил Зеленский, улыбаясь. Слова Зеленского вызвали смех у аудитории и журналиста, к которому он обращался.

"Такой уже вопрос, извините", – продолжил он.

Отвечая на вопрос о поездках, Зеленский отметил, его задача – объединять мир в поддержке Украины.