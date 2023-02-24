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Зеленский о голосовании за резолюцию о мире в Украине на заседании Генассамблеи ООН: 141 страна – за, это уже ответ. Как работать с другими? Мы работаем

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В резолюции Генассамблеи ООН "уважение к суверенитету и территориальной целостности" Украины, отметил Зеленский
В резолюции Генассамблеи ООН – "уважение к суверенитету и территориальной целостности" Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты голосования за резолюцию "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине" на заседании Генассамблеи ООН вечером 23 февраля.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась на его странице в Facebook.

За резолюцию, которая, помимо прочего, требует от России вывести войска из Украины, проголосовало 141 государство из 193 стран – членов ООН (при необходимых для принятия решения 2/3 голосов). 32 страны воздержались, семь – Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Эритрея – проголосовали против.

"141 страна – за. Там – уважение к суверенитету и территориальной целостности. Это уже ответ, как эти страны относятся к тому, что у тебя есть войска агрессора. В этой поддержке есть ответ. Да, они должны выйти с вашей суверенной территории. И как работать с другими? Мы работаем", – отреагировал президент Украины.

По словам Зеленского, "если ты не воюешь и никогда не нес потери, наверняка сложно до конца понять, что происходит".

"И какая это боль для каждого и каждой. Здесь сложно донести эту информацию... Это слабая позиция – быть где-то на расстоянии и говорить: "Ну, мы не уверены, что таким образом". А каким образом? Неужели нужны обязательно война и потери, война и пытки, война и изнасилование? Неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди оценили последствия этой кровавой войны? Поэтому и есть дипломатия и журналистика для того, чтобы это донести. И очень сложно донести это тем, кто против. Мы над этим работаем", – отметил глава Украинского государства.

По мнению Зеленского, Украине нужно делать "шаги вперед" навстречу странам Африканского континента, в частности, для этого принята специальная программа расширения посольского присутствия в регионе.

"То есть крепкого кулака партнеров у Украины не было до этой войны. И это правда. Я счастлив, что он сейчас есть. Но он не полностью… Кого-то не хватает на этой руке объединенной поддержки. И я говорю об Африканском континенте, Латинской Америке, она очень важна", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1277132973235395/

10 июля 2022 года Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

В октябре глава МИД Дмитрий Кулеба впервые в истории украинской дипломатии отправился в турне в Африку.

Контекст:

22 февраля Украина представила на заседании Генассамблеи ООН проект этой резолюции "О принципах Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции.

К документу были поданы две поправки, обе – Беларусью. Минск предлагал исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину", заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта. Поправки приняты не были. 

23 февраля ГА ООН приняла резолюцию.

Теги: Россия, Украина, ООН, Африка, агрессия, Владимир Зеленский, резолюция, голосование, Генеральная Ассамблея ООН, посольство Украины, президент, пресс-конференция, суверенитет
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