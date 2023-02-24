Зеленский о самом страшном дне за год войны: Буча. Мы увидели, что реально дьявол не где-то там, он на земле

Зеленский ездил в Бучу в первые дни после ее деоккупации Фото: president.gov.ua

"Самый страшный день? Наверное, Буча. То, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали. Было очень страшно, что... Такое. Мы увидели, что реально дьявол не где-то там, он на земле", – сказал он.

Счастливым днем, по словам президента, для него будет день победы Украины в войне.

Освобожденную от российских оккупантов Бучу Зеленский посетил 4 апреля 2022 года.