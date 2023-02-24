Зеленский о самом страшном дне за год войны: Буча. Мы увидели, что реально дьявол не где-то там, он на земле

"Самый страшный день? Наверное, Буча. То, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали. Было очень страшно, что... Такое. Мы увидели, что реально дьявол не где-то там, он на земле", – сказал он.
Счастливым днем, по словам президента, для него будет день победы Украины в войне.
Освобожденную от российских оккупантов Бучу Зеленский посетил 4 апреля 2022 года.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов в регионе, которые шокировали мир.
В Буче во время оккупации были убиты 419 гражданских лиц, среди которых девять детей, сообщила в Facebook страница горсовета 24 января 2023 года.
24 февраля – годовщина начала полномасштабной войны России против Украины.