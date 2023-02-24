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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о самом страшном дне за год войны: Буча. Мы увидели, что реально дьявол не где-то там, он на земле

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Зеленский ездил в Бучу в первые дни после ее деоккупации
Зеленский ездил в Бучу в первые дни после ее деоккупации
Фото: president.gov.ua

Самым страшным днем за первый год полномасштабной войны для президента Украины стал день, когда он посетил деоккупированную Бучу Киевской области. Об этом он рассказал на пресс-конференции 24 февраля в Киеве, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Самый страшный день? Наверное, Буча. То, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали. Было очень страшно, что... Такое. Мы увидели, что реально дьявол не где-то там, он на земле", – сказал он. 

Счастливым днем, по словам президента, для него будет день победы Украины в войне. 

Освобожденную от российских оккупантов Бучу Зеленский посетил 4 апреля 2022 года.

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов в регионе, которые шокировали мир.

В Буче во время оккупации были убиты 419 гражданских лиц, среди которых девять детей, сообщила в Facebook страница горсовета 24 января 2023 года.

24 февраля – годовщина начала полномасштабной войны России против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, оккупация, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, убитые
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