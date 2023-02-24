Зеленский: Никто не ожидал, что от соседа, от России, будет такое. Желание уничтожить нас полностью

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась на его странице в Facebook.

"Вы знаете, как мне сложно уезжать из государства, но на эту встречу я бы поехал. Я бы смог им донести [информацию о войне РФ против Украины]. Их медиа, их обществу. Знаете, корона не упадет, у меня ее нет. Я готов идти на встречу. Наши дипломаты присоединятся... Мы готовы пахать 24/7… И именно так нужно было работать 30 лет. К сожалению, только война толкнула нас к этому процессу, – отметил Зеленский. – Но никто не ожидал, что от соседа, от России, будет такое. Желание уничтожить нас полностью".

Президент добавил, что Украине "нужна тотальная поддержка мира".

"И мы победим. И мы над этим работаем", – резюмировал Зеленский.