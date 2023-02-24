Зеленский: Моя самая большая ошибка за год полномасштабной войны? Их было достаточно

"Моя самая большая ошибка [за год полномасштабной войны]? Я не знаю, мне кажется, их было достаточно. Я не знаю... Я ежедневно делаю выбор, я живой человек – как бы кто там ни хотел... Я живой человек и ежедневно, наверное, ошибаюсь. Я уверен, что ошибаюсь. Главное, чтобы у меня как у президента не было фатальных ошибок, из-за которых я, гарант Конституции и гарант защиты государства, – могу его [статус гаранта] потерять. Слава богу, таких не было", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.