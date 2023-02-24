Зеленский: Моя самая большая ошибка за год полномасштабной войны? Их было достаточно

Зеленский: Главное, чтобы у меня как у президента не было фатальных ошибок Фото: president.gov.ua

"Моя самая большая ошибка [за год полномасштабной войны]? Я не знаю, мне кажется, их было достаточно. Я не знаю... Я ежедневно делаю выбор, я живой человек – как бы кто там ни хотел... Я живой человек и ежедневно, наверное, ошибаюсь. Я уверен, что ошибаюсь. Главное, чтобы у меня как у президента не было фатальных ошибок, из-за которых я, гарант Конституции и гарант защиты государства, – могу его [статус гаранта] потерять. Слава богу, таких не было", – сказал он.

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