Зеленский: Никто не любит лузеров. Нужно всем пахать. Единственный шанс, как победить

Об этом на пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась на его странице в Facebook, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Есть страны с разным статусом, нейтральным и так далее. Мы работали, чтобы изменить эту нейтральность на не нейтральность, до войны... Мы над этим работали, много и ежедневно, – отметил глава государства. – И ВСУ, потому что победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит лузеров. И как бы это ни звучало страшно, но это правда. Все хотят быть победителями… И нужно всем пахать. Внутри государства, извне. Единственный шанс, как победить".
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
С начала войны Евросоюз предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд, рассказала 2 февраля 2023 года в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й.