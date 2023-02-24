Зеленский: Никто не любит лузеров. Нужно всем пахать. Единственный шанс, как победить

Украина работала, чтобы изменить нейтральность некоторых стран Европы на не нейтральность, до войны, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом на пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась на его странице в Facebook, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть страны с разным статусом, нейтральным и так далее. Мы работали, чтобы изменить эту нейтральность на не нейтральность, до войны... Мы над этим работали, много и ежедневно, – отметил глава государства. – И ВСУ, потому что победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит лузеров. И как бы это ни звучало страшно, но это правда. Все хотят быть победителями… И нужно всем пахать. Внутри государства, извне. Единственный шанс, как победить".