ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Никто не любит лузеров. Нужно всем пахать. Единственный шанс, как победить

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина работала, чтобы изменить нейтральность некоторых стран Европы на не нейтральность, до войны, отметил Зеленский
Украина работала, чтобы изменить нейтральность некоторых стран Европы на не нейтральность, до войны, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина работала над объединением стран Европы после российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Об этом на пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась на его странице в Facebook, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть страны с разным статусом, нейтральным и так далее. Мы работали, чтобы изменить эту нейтральность на не нейтральность, до войны... Мы над этим работали, много и ежедневно, – отметил глава государства. – И ВСУ, потому что победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит лузеров. И как бы это ни звучало страшно, но это правда. Все хотят быть победителями… И нужно всем пахать. Внутри государства, извне. Единственный шанс, как победить".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1277132973235395/

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

С начала войны Евросоюз предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд, рассказала 2 февраля 2023 года в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, Европа, война России против Украины, президент, Евросоюз, пресс-конференция, объединение, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Зеленский: Главное, чтобы у меня как у президента не было фатальных ошибок
Зеленский: Моя самая большая ошибка за год полномасштабной войны? Их было достаточно
Сегодня 18.45
По словам Зеленского, война продемонстрировала слабость международных институтов
Зеленский: Большинство государств боятся создавать трибуналы
Сегодня 18.41
Зеленский пригласил Милли приехать в Украину
Зеленский ответил генералу Милли, который заявил, что ни одна из сторон войны в Украине не достигнет своих целей
Сегодня 18.35
Украине "нужна тотальная поддержка мира", отметил Зеленский
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Зеленский: Никто не ожидал, что от соседа, от России, будет такое. Желание уничтожить нас полностью
Сегодня 18.34
Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо
Зеленский о мирном плане Китая: Есть мысли, с которыми я не согласен, но это уже что-то
Сегодня 18.26
Зеленский: Я считаю, что чем больше мы привлечем стран из континентов мира, тем более мощной будет наша поддержка
Украина хочет, чтобы формулу мира поддержали Индия и Китай – Зеленский
Сегодня 18.01
Зеленский: У нас есть мотивация, уверенность, друзья, дипломатия
Зеленский объяснил, почему Украина может одержать победу в войне в этом году
Сегодня 17.56
С начала полномасштабной войны до сегодняшнего дня Зеленский не проводил масштабных пресс-конференций  
LIVE, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Трансляция
Сегодня 17.30  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
Галина ГРИШИНА
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
Галина ГРИШИНА
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (170678)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (127649)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (73500)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (41756)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36463)
6
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (21481)
7
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (18729)
8
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом (14509)
 
 
 
 