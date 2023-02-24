Пропагандисты на оккупированных территориях Украины пытались создать благоприятный фон накануне выступления Путина в годовщину войны – Маляр

Маляр заявила, что оккупанты продолжают обстреливать мирное население, а пропаганда перекладывает ответственность на ВСУ Фото: Ганна Маляр / Facebook

"На временно оккупированной территории Украины противник существенно активизировал пропагандистскую работу. Под видом журналистов центральных российских телеканалов в районы у линии столкновения прибыли группы профессиональных пропагандистов", – отметила она.

Замминистра уточнила, что съемки в основном проводились в населенных пунктах Каховского и Голопристанского районов Херсонской области, на объектах гражданской инфраструктуры, в медицинских и учебных заведениях, которые непосредственно перед приездом представителей так называемых российских СМИ намеренно обстреливали сами же российские оккупанты.

"При этом в совершении преступлений обвинялись силы обороны Украины, что подтверждалось якобы "документальными кадрами", – рассказала она.

По словам Маляр, кроме попыток дискредитации ВСУ, пропагандисты пытались своими сюжетами создать видимость, будто население временно оккупированных территорий поддерживает захватчиков. Так, отдельной темой российских фейковых видеороликов была попытка показать якобы массовую поддержку местными школьниками действий оккупантов и внедрения символов российской государственности.

"В частности, пропагандисты снимали коллективное исполнение школьниками гимна России и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за "освобождение" и "воссоединение" с Россией", – подчеркнула замглавы Минобороны Украины.

Маляр резюмировала, что таким образом кремлевские пропагандисты пытались создать благоприятный информационный фон накануне ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.