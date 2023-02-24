Пропагандисты на оккупированных территориях Украины пытались создать благоприятный фон накануне выступления Путина в годовщину войны – Маляр

"На временно оккупированной территории Украины противник существенно активизировал пропагандистскую работу. Под видом журналистов центральных российских телеканалов в районы у линии столкновения прибыли группы профессиональных пропагандистов", – отметила она.
Замминистра уточнила, что съемки в основном проводились в населенных пунктах Каховского и Голопристанского районов Херсонской области, на объектах гражданской инфраструктуры, в медицинских и учебных заведениях, которые непосредственно перед приездом представителей так называемых российских СМИ намеренно обстреливали сами же российские оккупанты.
"При этом в совершении преступлений обвинялись силы обороны Украины, что подтверждалось якобы "документальными кадрами", – рассказала она.
По словам Маляр, кроме попыток дискредитации ВСУ, пропагандисты пытались своими сюжетами создать видимость, будто население временно оккупированных территорий поддерживает захватчиков. Так, отдельной темой российских фейковых видеороликов была попытка показать якобы массовую поддержку местными школьниками действий оккупантов и внедрения символов российской государственности.
"В частности, пропагандисты снимали коллективное исполнение школьниками гимна России и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за "освобождение" и "воссоединение" с Россией", – подчеркнула замглавы Минобороны Украины.
Маляр резюмировала, что таким образом кремлевские пропагандисты пытались создать благоприятный информационный фон накануне ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
В 2014–2015 годах Россия под руководством президента РФ Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оккупировав еще ряд территорий.
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.