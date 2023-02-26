Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии

"Ценим этот визит и рассматриваем его как важное свидетельство поддержки Украины, особенно в дни годовщины начала полномасштабной агрессии [России]. Насколько я знаю, это первый визит более чем за 30 лет нашей независимости. Рассчитываю, что он придаст новый импульс дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", – сказал Зеленский.
Президент поблагодарил главу МИД Саудовской Аравии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, за поддержку резолюции Генассамблеи ООН о мире в Украине.
Стороны обсудили имплементацию украинской формулы мира. Зеленский пригласил Саудовскую Аравию принять участие в начавшемся соответствующем дипломатическом процессе, в частности приобщиться к реализации отдельных пунктов формулы.
В октябре 2022 года Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Во время разговора наследный принц сказал, что Саудовская Аравия поддерживает все, что будет способствовать деэскалации, и отметил готовность королевства "продолжать посреднические усилия". В частности, страна помогала в вопросе освобождения украинских военнопленных.
Также в октябре Саудовская Аравия заявила о предоставлении Украине $400 млн в качестве гуманитарной помощи.