Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии

"Ценим этот визит и рассматриваем его как важное свидетельство поддержки Украины, особенно в дни годовщины начала полномасштабной агрессии [России]. Насколько я знаю, это первый визит более чем за 30 лет нашей независимости. Рассчитываю, что он придаст новый импульс дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил главу МИД Саудовской Аравии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, за поддержку резолюции Генассамблеи ООН о мире в Украине.

Стороны обсудили имплементацию украинской формулы мира. Зеленский пригласил Саудовскую Аравию принять участие в начавшемся соответствующем дипломатическом процессе, в частности приобщиться к реализации отдельных пунктов формулы.

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