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Зеленский встретился с главой МИД Саудовской Аравии

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Зеленский поблагодарил главу МИД Саудовской Аравии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Зеленский поблагодарил главу МИД Саудовской Аравии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, который прибыл с визитом в Украину. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Ценим этот визит и рассматриваем его как важное свидетельство поддержки Украины, особенно в дни годовщины начала полномасштабной агрессии [России]. Насколько я знаю, это первый визит более чем за 30 лет нашей независимости. Рассчитываю, что он придаст новый импульс дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил главу МИД Саудовской Аравии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, за поддержку резолюции Генассамблеи ООН о мире в Украине.

Стороны обсудили имплементацию украинской формулы мира. Зеленский пригласил Саудовскую Аравию принять участие в начавшемся соответствующем дипломатическом процессе, в частности приобщиться к реализации отдельных пунктов формулы.

Контекст:

В октябре 2022 года Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Во время разговора наследный принц сказал, что Саудовская Аравия поддерживает все, что будет способствовать деэскалации, и отметил готовность королевства "продолжать посреднические усилия". В частности, страна помогала в вопросе освобождения украинских военнопленных.

Также в октябре Саудовская Аравия заявила о предоставлении Украине $400 млн в качестве гуманитарной помощи.

Теги: Украина, МИД, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, резолюция, суверенитет
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