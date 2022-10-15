Зеленский обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии освобождение украинских военнопленных и макрофинансовую помощь

"Поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и нашей резолюции в Генассамблее ООН. Согласились взаимодействовать по делу освобождения украинских военнопленных. Договорились о предоставлении макрофинансовой поддержки Украине Саудовской Аравией", – говорится в сообщении.

Провів розмову зі Спадкоємним принцом КСА Мухаммадом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення * військовополонених. Домовились про надання * макрофінансової підтримки Україні.

Контекст:

21 сентября стало известно об освобождении 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины, из российского плена. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что освобождение стало возможным при содействии наследного принца Саудовской Аравии.

Также 21 сентября из российского плена освободили 205 украинцев, среди которых защитники Мариуполя Донецкой области.