Саудовская Аравия предоставит Украине $400 млн гуманитарной помощи

Этот пакет помощи будет "способствовать облегчению страданий украинских граждан после кризиса".

Во время разговора наследный принц сказал, что Саудовская Аравия поддерживает все, что будет способствовать деэскалации, и отметил готовность королевства "продолжать посреднические усилия".

Говоря о поддержке Саудовской Аравией украинской резолюции в Генассамблее ООН, Мухаммед ибн Салман сказал, что такое решение исходит из "приверженности глубоко укоренившимся принципам Устава ООН и международного права, а также приверженности уважению государственного суверенитета и принципам добрососедства и разрешения конфликтов мирным путем".

Зеленский сообщал 14 октября. что в телефонном разговоре они с наследным принцем Саудовской Аравии "согласились взаимодействовать по делу освобождения украинских военнопленных". Также они обсудили макрофинансовую поддержку Украины.