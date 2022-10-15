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Саудовская Аравия предоставит Украине $400 млн гуманитарной помощи

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Саудовская Аравия предоставит помощь Украине
Саудовская Аравия предоставит помощь Украине
Фото: bank.gov.ua

Саудовская Аравия предоставит Украине $400 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило государственное агентство SPA в сообщении по итогам телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Этот пакет помощи будет "способствовать облегчению страданий украинских граждан после кризиса".

Во время разговора наследный принц сказал, что Саудовская Аравия поддерживает все, что будет способствовать деэскалации, и отметил готовность королевства "продолжать посреднические усилия".

Говоря о поддержке Саудовской Аравией украинской резолюции в Генассамблее ООН, Мухаммед ибн Салман сказал, что такое решение исходит из "приверженности глубоко укоренившимся принципам Устава ООН и международного права, а также приверженности уважению государственного суверенитета и принципам добрососедства и разрешения конфликтов мирным путем".

Зеленский сообщал 14 октября. что в телефонном разговоре они с наследным принцем Саудовской Аравии "согласились взаимодействовать по делу освобождения украинских военнопленных". Также они обсудили макрофинансовую поддержку Украины.

Контекст:

21 сентября стало известно об освобождении 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины, из российского плена. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что освобождение стало возможным при содействии наследного принца Саудовской Аравии.

Также 21 сентября из российского плена освободили 205 украинцев, среди которых защитники Мариуполя Донецкой области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Саудовская Аравия, гуманитарная помощь, война России против Украины, Мухаммед ибн Салман
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