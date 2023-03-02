ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Дерипаска заявил, что "с ужасом" наблюдает за происходящим в России и что денег не будет уже в 2024 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дерипаска заявил о важности верховенства права в России
Дерипаска заявил о важности верховенства права в России
Фото: ЕРА

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил на экономическом форуме в российском Красноярске, что страна "впустую" тратит ресурсы госбюджета. Об этом 2 марта сообщает tayga.info.

"Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой. [...] Денег не будет уже в следующем году", – цитирует его издание.

По словам бизнесмена, России понадобятся иностранные инвесторы.

"Иностранный инвестор будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия. Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать и в 2033 году говорить те же самые слова. [...] В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку", – Дерипаска.

Он также считает, что "очень важно верховенство права и предсказуемость", пишет "Интерфакс". Дерипаска упомянул "посадки всех подряд неизвестно за что" и выразил мнение, что за экономические проступки нужно вводить компенсацию.

Контекст:

Дерипаска – российский миллиардер. Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.

Бизнесмен с 2018 года находится под санкциями США, с 2021-го – под санкциями Украины, с 2022 года – под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

16 февраля стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины принял решение национализировать ряд предприятий Дерипаски в Украине, в том числе Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод. Общая стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, на РФ было наложено более 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Журналисты Forbes подсчитали, что с начала вторжения в Украину РФ потратила на войну почти $115 млрд. Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненых солдат – почти $54 млрд. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, экономика, бизнес, Красноярск, Олег Дерипаска, миллиардер, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Галина ГРИШИНА
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Галина ГРИШИНА
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Галина ГРИШИНА
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
Галина ГРИШИНА
Кацурин показал своего сына от бывшей жены
Кацурин показал своего сына от бывшей жены
Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify
Джамала стала амбаcсадором всемирного плей-листа Equal от Spotify
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (62280)
2
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (54145)
3
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (51650)
4
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (44942)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (34850)
6
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (28842)
7
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео (21603)
8
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день (20651)
 
 
 
 