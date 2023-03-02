Дерипаска заявил, что "с ужасом" наблюдает за происходящим в России и что денег не будет уже в 2024 году

"Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой. [...] Денег не будет уже в следующем году", – цитирует его издание.
По словам бизнесмена, России понадобятся иностранные инвесторы.
"Иностранный инвестор будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия. Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать и в 2033 году говорить те же самые слова. [...] В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку", – Дерипаска.
Он также считает, что "очень важно верховенство права и предсказуемость", пишет "Интерфакс". Дерипаска упомянул "посадки всех подряд неизвестно за что" и выразил мнение, что за экономические проступки нужно вводить компенсацию.
Дерипаска – российский миллиардер. Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.
Бизнесмен с 2018 года находится под санкциями США, с 2021-го – под санкциями Украины, с 2022 года – под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.
16 февраля стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины принял решение национализировать ряд предприятий Дерипаски в Украине, в том числе Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод. Общая стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, на РФ было наложено более 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Журналисты Forbes подсчитали, что с начала вторжения в Украину РФ потратила на войну почти $115 млрд. Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненых солдат – почти $54 млрд.