Дерипаска заявил, что "с ужасом" наблюдает за происходящим в России и что денег не будет уже в 2024 году

"Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой. [...] Денег не будет уже в следующем году", – цитирует его издание.

По словам бизнесмена, России понадобятся иностранные инвесторы.

"Иностранный инвестор будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия. Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать и в 2033 году говорить те же самые слова. [...] В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку", – Дерипаска.

Он также считает, что "очень важно верховенство права и предсказуемость", пишет "Интерфакс". Дерипаска упомянул "посадки всех подряд неизвестно за что" и выразил мнение, что за экономические проступки нужно вводить компенсацию.