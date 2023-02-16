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Украина национализировала заводы Дерипаски стоимостью 10 млрд грн

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Дерипаска российский миллиардер, занимает 50-е место в списке самых богатых россиян
Дерипаска – российский миллиардер, занимает 50-е место в списке самых богатых россиян
Фото: EPA

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом 16 февраля сообщила СБУ.

Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

Следствие установило, что Дерипаска, который входит в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ, управлял предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом он пытался скрыть свое отношение к украинским активам, отмечает СБУ.

Контекст:

Дерипаска – российский миллиардер. Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.

Бизнесмен с 2018 года находится под санкциями США, с 2021-го – под санкциями Украины, с 2022 года – под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

В июле 2022 года суд в Украине арестовал активы и права на Николаевский глиноземный завод Дерипаски.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Минюст, Олег Дерипаска, активы, национализация, имущество, миллиардер, суд, Николаевский глиноземный завод, бизнесмен
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