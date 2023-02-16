Украина национализировала заводы Дерипаски стоимостью 10 млрд грн

Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн.

Следствие установило, что Дерипаска, который входит в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ, управлял предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом он пытался скрыть свое отношение к украинским активам, отмечает СБУ.

Контекст:

Дерипаска – российский миллиардер. Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.

Бизнесмен с 2018 года находится под санкциями США, с 2021-го – под санкциями Украины, с 2022 года – под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

В июле 2022 года суд в Украине арестовал активы и права на Николаевский глиноземный завод Дерипаски.