Минюст подал иск в ВАКС для конфискации активов Дерипаски в Украине

Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине Фото: EPA

Как отмечает министерство, Дерипаска контролирует или владеет значительными долями групп компаний "Русал" (один из крупнейших мировых производителей алюминия), "Базовый элемент", "Эн+ групп".

Минюст получил информацию, что "Русал" поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, которые производят технику, оружие и боеприпасы для армии РФ. При этом часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО "Николаевский глиноземный завод".

По данным министерства, Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: "Николаевский глиноземный завод", "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер", "Жежелевский карьер", "Гуардон Украины", "Компания "Алюминий Украины", "Сервисный центр "Металлург", "ВРЕМЯ ИТ", "Охрана МГО", "Центр учета Николаев", Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ", "Запорожжаллюминторг", "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", нежилой недвижимостью, техникой и так далее.

Заместитель министра юстиции Ирина Мудра отметила, что в отношении Дерипаски ввели санкции Украина, США, ЕС, Великобритания, Польша, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.

"Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС относительно взыскания его активов в Украине в доход государства", – добавила она.