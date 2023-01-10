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Минюст подал иск в ВАКС для конфискации активов Дерипаски в Украине

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Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине
Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине
Фото: EPA

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании активов одного из самых богатых российских бизнесменов Олега Дерипаски в бюджет Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Как отмечает министерство, Дерипаска контролирует или владеет значительными долями групп компаний "Русал" (один из крупнейших мировых производителей алюминия), "Базовый элемент", "Эн+ групп". 

Минюст получил информацию, что "Русал" поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, которые производят технику, оружие и боеприпасы для армии РФ. При этом часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО "Николаевский глиноземный завод".

По данным министерства, Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: "Николаевский глиноземный завод", "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер", "Жежелевский карьер", "Гуардон Украины", "Компания "Алюминий Украины", "Сервисный центр "Металлург", "ВРЕМЯ ИТ", "Охрана МГО", "Центр учета Николаев", Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ", "Запорожжаллюминторг", "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", нежилой недвижимостью, техникой и так далее.

Заместитель министра юстиции Ирина Мудра отметила, что в отношении Дерипаски ввели санкции Украина, США, ЕС, Великобритания, Польша, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.

"Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС относительно взыскания его активов в Украине в доход государства", – добавила она.

Контекст:

Дерипаска – российский миллиардер. Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд. 

В июле 2022 года суд арестовал активы и права на Николаевский глиноземный завод Дерипаски.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, недвижимость, санкции, активы, миллиардер, конфискация, Русал, иск, суд, ВАКС, Николаевский глиноземный завод, бизнесмен, россияне, Ирина Мудра
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