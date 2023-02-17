ГБР установило факт поставки в РФ предприятием Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении

По данным следствия, ООО "Глуховский карьер" кварцитов незаконно обеспечивал российскую военную промышленность материалами.
В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением чиновников государственных органов власти следователи ГБР установили, что принадлежащий офшорной компании российского олигарха карьер осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов на Банницком месторождении в Сумской области.
Продукция незаконно экспортировалась в РФ. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.
На основании собранных бюро материалов суд в апреле 2022 года арестовал корпоративные права общества Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и передал их Агентству по розыску и управлению активами.
16 февраля стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины национализировал среди других предприятий российского олигарха Дерипаски Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод.
Дерипаска – российский миллиардер. Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.
Бизнесмен с 2018 года находится под санкциями США, с 2021-го – под санкциями Украины, с 2022 года – под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.
В июле 2022 года суд в Украине арестовал активы и права на Николаевский глиноземный завод Дерипаски.