ГБР установило факт поставки в РФ предприятием Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении

Добыча осуществлялась на Банницком месторождении в Сумской области Фото: wikipedia.org

По данным следствия, ООО "Глуховский карьер" кварцитов незаконно обеспечивал российскую военную промышленность материалами.

В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением чиновников государственных органов власти следователи ГБР установили, что принадлежащий офшорной компании российского олигарха карьер осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов на Банницком месторождении в Сумской области.

Продукция незаконно экспортировалась в РФ. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.

На основании собранных бюро материалов суд в апреле 2022 года арестовал корпоративные права общества Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и передал их Агентству по розыску и управлению активами.

16 февраля стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины национализировал среди других предприятий российского олигарха Дерипаски Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод.