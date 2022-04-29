ГБР остановило поставки в Россию предприятием Дерипаски компонентов для ракет

Следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий Дерипаске, незаконно работал в Сумской области Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий офшорной компании российского бизнесмена, незаконно добывал высокочистый кварцит, кремний и другие минералы в Баницком районе Сумской области.

Продукция незаконно экспортировалась в РФ. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.

Украинские правоохранители приняли необходимые меры для ареста корпоративных прав общества Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и подготовили соответствующее ходатайство.

Сейчас имущество передано в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами.