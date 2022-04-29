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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР остановило поставки в Россию предприятием Дерипаски компонентов для ракет

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Следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий Дерипаске, незаконно работал в Сумской области
Следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий Дерипаске, незаконно работал в Сумской области
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Госбюро расследований остановило поставки в РФ предприятием российского бизнесмена Олега Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении. Об этом 29 апреля сообщила в Telegram пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий офшорной компании российского бизнесмена, незаконно добывал высокочистый кварцит, кремний и другие минералы в Баницком районе Сумской области.

Продукция незаконно экспортировалась в РФ. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.

Украинские правоохранители приняли необходимые меры для ареста корпоративных прав общества Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и подготовили соответствующее ходатайство.

Сейчас имущество передано в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами.

Контекст:

Дерипаска – российский миллиардер, основатель фонда "Вольное дело". Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.

10 марта правительство Великобритании расширило список лиц, по отношению к которым вводятся санкции из-за агрессии России против Украины. В него попали семь человек, среди которых и Дерипаска. Британское правительство назвало его прокремлевским олигархом, связанным с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Олег Дерипаска, война России против Украины, ГБР, карьер
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