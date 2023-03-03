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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ужесточение санкций ЕС против российского металла ограничит возможности Кремля продолжать войну – Каленков

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В прошлом году доля экспорта украинской металлопродукции на европейский рынок превысила 60%
В прошлом году доля экспорта украинской металлопродукции на европейский рынок превысила 60%
Фото: depositphotos.com

Ужесточение санкций против российского металла и железорудного сырья с одной стороны ограничит возможности страны-агрессора продолжать войну, а с другой – позволит украинским производителям увеличить поставки на европейский рынок. Такое мнение в интервью "Минпрому" высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Мы уверены, что сейчас экономический блок украинского правительства должен настаивать на усилении европейских санкций в отношении российской металлопродукции. К сожалению, по некоторым направлениям – например, по заготовке и слябам – для россиян действуют квоты на уровне 2021 года, и поэтому они практически не ограничивают себя на европейском рынке. А российские чугуны и железорудное сырье вообще не попали под санкции", – отметил он.

Каленков акцентировал, что в прошлом году доля экспорта украинской металлопродукции на европейский рынок превысила 60%.

"Позитивное влияние оказала отмена Европейским союзом квот на украинский металл, а в дальнейшем мы ожидаем еще большее расширение нашего присутствия на рынке ЕС благодаря недавнему решению об отмене пошлины на украинский горячекатаный прокат, которая составляла €60,5 за тонну. И, конечно, очень важно будет дальнейшее продолжение режима либерализации торговли с Украиной", –   отметил он.

Каленков также выразил надежду, что в ближайшей перспективе европейцы будут рассматривать украинских производителей не как конкурентов, а как неотъемлемую составляющую в цепочках создания готовой продукции.

Контекст:

Принятый осенью 2022 года восьмой пакет санкций должен был расширить установленные ранее ограничения, но введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года.

Последний на данный момент, 10-й, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Евросоюз принял 24 февраля

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ноябре 2022 года заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынкам. Об этом писала пресс-служба министерства.

Теги: Россия, Украина, санкции, экономика, импорт, экспорт, пошлины, металлургия, сталь, Европа, торговля, квоты, рынок, Укрметаллургпром, Александр Каленков, ЕС
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