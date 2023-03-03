Ужесточение санкций ЕС против российского металла ограничит возможности Кремля продолжать войну – Каленков

"Мы уверены, что сейчас экономический блок украинского правительства должен настаивать на усилении европейских санкций в отношении российской металлопродукции. К сожалению, по некоторым направлениям – например, по заготовке и слябам – для россиян действуют квоты на уровне 2021 года, и поэтому они практически не ограничивают себя на европейском рынке. А российские чугуны и железорудное сырье вообще не попали под санкции", – отметил он.
Каленков акцентировал, что в прошлом году доля экспорта украинской металлопродукции на европейский рынок превысила 60%.
"Позитивное влияние оказала отмена Европейским союзом квот на украинский металл, а в дальнейшем мы ожидаем еще большее расширение нашего присутствия на рынке ЕС благодаря недавнему решению об отмене пошлины на украинский горячекатаный прокат, которая составляла €60,5 за тонну. И, конечно, очень важно будет дальнейшее продолжение режима либерализации торговли с Украиной", – отметил он.
Каленков также выразил надежду, что в ближайшей перспективе европейцы будут рассматривать украинских производителей не как конкурентов, а как неотъемлемую составляющую в цепочках создания готовой продукции.
Принятый осенью 2022 года восьмой пакет санкций должен был расширить установленные ранее ограничения, но введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года.
Последний на данный момент, 10-й, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Евросоюз принял 24 февраля.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ноябре 2022 года заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынкам. Об этом писала пресс-служба министерства.