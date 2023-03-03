Ужесточение санкций ЕС против российского металла ограничит возможности Кремля продолжать войну – Каленков

"Мы уверены, что сейчас экономический блок украинского правительства должен настаивать на усилении европейских санкций в отношении российской металлопродукции. К сожалению, по некоторым направлениям – например, по заготовке и слябам – для россиян действуют квоты на уровне 2021 года, и поэтому они практически не ограничивают себя на европейском рынке. А российские чугуны и железорудное сырье вообще не попали под санкции", – отметил он.

Каленков акцентировал, что в прошлом году доля экспорта украинской металлопродукции на европейский рынок превысила 60%.

"Позитивное влияние оказала отмена Европейским союзом квот на украинский металл, а в дальнейшем мы ожидаем еще большее расширение нашего присутствия на рынке ЕС благодаря недавнему решению об отмене пошлины на украинский горячекатаный прокат, которая составляла €60,5 за тонну. И, конечно, очень важно будет дальнейшее продолжение режима либерализации торговли с Украиной", – отметил он.

Каленков также выразил надежду, что в ближайшей перспективе европейцы будут рассматривать украинских производителей не как конкурентов, а как неотъемлемую составляющую в цепочках создания готовой продукции.