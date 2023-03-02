Разблокировка морских портов является критически важным вопросом, Украина нуждается в международной поддержке – Каленков

Александр Каленков: Очевидно, можно договориться с нашими международными партнерами об определенной формуле, которая позволит расширить “зерновую инициативу” и на другие экспортные товары Фото: Укрметаллургпром / Facebook

Он отметил, что мировое сообщество должно давить на Россию по этому вопросу, а если она продолжит и дальше блокировать порты, ответ должен быть зеркальным – то есть все российские корабли должны быть инспектированы международной комиссией с украинцами в составе.

"Первая наиболее затратная статья [для промышленности] – это усложненная логистика. И здесь даже единственным решением является разблокировка морских портов. Да, это сложный вопрос, и он находится больше в компетенции наших международных партнеров. Но мы хорошо помним ситуацию в ноябре прошлого года, когда РФ заявила о выходе из зерновой сделки, но коридор продолжил работать благодаря принципиальной позиции Турции. Очевидно, можно договориться с нашими международными партнерами об определенной формуле, которая позволит расширить “зерновую инициативу” и на другие экспортные товары", – уверен Каленков.

Он подчеркнул, что выгода от такого решения огромна и очевидна, причем как для украинской экономики, так и для международных партнеров Украины.

"По предварительным расчетам, полное восстановление морского торгового судоходства обеспечит поступление в Украину как минимум $20 млрд в год. А наши международные партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина самостоятельно зарабатывала больше валюты. Чтобы гривна была стабильной, а дефицит украинского бюджета сокращался", – подчеркнул Каленков.

Он напомнил, что Украина апеллирует к Международной морской организации (International Maritime Organization) при ООН с призывом заставить Россию соблюдать международную конвенцию о морском судоходстве и в конце концов разблокировать морские порты Украины.

"В случае же, если агрессор продолжит дерзко игнорировать международные нормы, было бы логичным применить к российским торговым судам действия, симметричные тем, которые российские инспекторы совершают сегодня в отношении украинских продовольственных караванов – останавливать и тщательно проверять каждую баржу из страны-агрессора, ведь велика вероятность того, что внешне и документарно в гражданских грузах могут быть спрятаны оружие или боеприпасы для убийства мирных украинцев", – убежден Каленков.