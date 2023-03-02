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Разблокировка морских портов является критически важным вопросом, Украина нуждается в международной поддержке – Каленков

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Александр Каленков: Очевидно, можно договориться с нашими международными партнерами об определенной формуле, которая позволит расширить &ldquo;зерновую инициативу&rdquo; и на другие экспортные товары
Александр Каленков: Очевидно, можно договориться с нашими международными партнерами об определенной формуле, которая позволит расширить “зерновую инициативу” и на другие экспортные товары
Фото: Укрметаллургпром / Facebook

Разблокировка морских портов критически важна для украинской экономики, так как поможет получить десятки миллиардов долларов, уменьшить дефицит бюджета и удерживать стабильный курс гривны, заявил в интервью "Минпрому" президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

Он отметил, что мировое сообщество должно давить на Россию по этому вопросу, а если она продолжит и дальше блокировать порты, ответ должен быть зеркальным – то есть все российские корабли должны быть инспектированы международной комиссией с украинцами в составе.

"Первая наиболее затратная статья [для промышленности] – это усложненная логистика. И здесь даже единственным решением является разблокировка морских портов. Да, это сложный вопрос, и он находится больше в компетенции наших международных партнеров. Но мы хорошо помним ситуацию в ноябре прошлого года, когда РФ заявила о выходе из зерновой сделки, но коридор продолжил работать благодаря принципиальной позиции Турции. Очевидно, можно договориться с нашими международными партнерами об определенной формуле, которая позволит расширить “зерновую инициативу” и на другие экспортные товары", – уверен Каленков.

Он подчеркнул, что выгода от такого решения огромна и очевидна, причем как для украинской экономики, так и для международных партнеров Украины.

"По предварительным расчетам, полное восстановление морского торгового судоходства обеспечит поступление в Украину как минимум $20 млрд в год. А наши международные партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина самостоятельно зарабатывала больше валюты. Чтобы гривна была стабильной, а дефицит украинского бюджета сокращался", – подчеркнул Каленков.

Он напомнил, что Украина апеллирует к Международной морской организации (International Maritime Organization) при ООН с призывом заставить Россию соблюдать международную конвенцию о морском судоходстве и в конце концов разблокировать морские порты Украины.

"В случае же, если агрессор продолжит дерзко игнорировать международные нормы, было бы логичным применить к российским торговым судам действия, симметричные тем, которые российские инспекторы совершают сегодня в отношении украинских продовольственных караванов – останавливать и тщательно проверять каждую баржу из страны-агрессора, ведь велика вероятность того, что внешне и документарно в гражданских грузах могут быть спрятаны оружие или боеприпасы для убийства мирных украинцев", – убежден Каленков.

Контекст:

США убеждены в необходимости продления соглашения по безопасному экспорту украинского продовольствия через Черное море и расширения его возможностей. Об этом спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге 1 марта.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что продление действия "зернового соглашения" возможно "при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки".

Инициированное ООН соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Переговоры о продлении безопасного экспорта из Украины через Черное море были запланированы на конец февраля. Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщал 17 февраля.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца. 

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Теги: экономика, промышленность, экспорт, металлургия, торговля, война России против Украины, курс гривны, судоходство, морские порты Украины, рынки, Укрметаллургпром, Александр Каленков, логистика
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