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Госдеп США призвал Россию продлить "зерновое соглашение", которое "помогло накормить мир"

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Инициированное ООН соглашение последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней
Инициированное ООН соглашение последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней
Фото: ЕРА

США убеждены в необходимости продления соглашение по безопасному экспорту украинского продовольствия через Черное море и расширения его возможностей. Об этом спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге 1 марта, запись опубликована на сайте ведомства.

По его словам, действующий договор вернул стабильные цены на мировом рынке сельхозпродукции и значительно снизил дефицит.

"Мы призываем Россию согласиться на продление, а в конечном счете и на расширение договоренностей",  – сказал Прайс.

Представитель Госдепа США уверен, что странам G20 нужно добиваться от России не только сохранения условий зернового коридора, но и новых возможностей экспорта из региона. По его выражению, восстановление украинского экспорта "накормило мир", и люди во многих странах "просто смогли выжить".

"Мы продолжаем призывать Россию сделать то, что просто правильно: согласиться возобновить и, в конечном счете, расширить черноморскую "зерновую инициативу", чтобы люди во всем мире могли продолжать получать продовольствие, в котором они нуждаются", – добавил Прайс.

Инициированное ООН соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 21,4 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца. 

Теги: Россия, США, Украина, Черное море, Госдепартамент США, экспорт, война России против Украины, Нед Прайс, зерновой коридор
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