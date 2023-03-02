Госдеп США призвал Россию продлить "зерновое соглашение", которое "помогло накормить мир"

Инициированное ООН соглашение последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней Фото: ЕРА

По его словам, действующий договор вернул стабильные цены на мировом рынке сельхозпродукции и значительно снизил дефицит.

"Мы призываем Россию согласиться на продление, а в конечном счете и на расширение договоренностей", – сказал Прайс.

Представитель Госдепа США уверен, что странам G20 нужно добиваться от России не только сохранения условий зернового коридора, но и новых возможностей экспорта из региона. По его выражению, восстановление украинского экспорта "накормило мир", и люди во многих странах "просто смогли выжить".

"Мы продолжаем призывать Россию сделать то, что просто правильно: согласиться возобновить и, в конечном счете, расширить черноморскую "зерновую инициативу", чтобы люди во всем мире могли продолжать получать продовольствие, в котором они нуждаются", – добавил Прайс.

Инициированное ООН соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.