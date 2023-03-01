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Россия выдвинула условия для продления "зернового соглашения", хотят "беспрепятственного доступа на рынки"

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В Украине заявляли, что российские инспекторы искусственно блокируют работу "зерновой инициативы"
В Украине заявляли, что российские инспекторы искусственно блокируют работу "зерновой инициативы"
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1 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что продление действия "зернового соглашения" возможно при учете интересов России. Об этом информирует сайт российского внешнеполитического ведомства.

Встреча дипломатов состоялась в индийском Нью-Дели, где собрались министры стран "Большой двадцатки".

"При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки", – пишет МИД РФ.

Украина неоднократно заявляла, что российские инспекторы Совместного координационного центра (СКЦ) искусственно блокируют полноценную работу "зерновой инициативы" и нарушают свободное судоходство в Черном море. В частности, порядка 140 судов ожидают проверки СКЦ в Босфоре, а украинские порты работают всего на 30% своей мощности. В то же время движение российских судов в Черном море не ограничивается регулярными проверками, при этом объем перевозимых грузов Азовским и Черным морями составляет около 250 млн тонн в 2022 году.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, говорили в ООН.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Только за последние три месяца из-за этого мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия. Об этом говорится в совместном заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о препятствовании судоходству в Черном море со стороны России от 15 февраля 2023 года.

Переговоры о продлении безопасного экспорта из Украины через Черное море были запланированы на конец февраля. Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщал 17 февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, экспорт, судно, дипломаты, Украинск, судоходство, зерно
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