Россия выдвинула условия для продления "зернового соглашения", хотят "беспрепятственного доступа на рынки"

Встреча дипломатов состоялась в индийском Нью-Дели, где собрались министры стран "Большой двадцатки".

"При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки", – пишет МИД РФ.

Украина неоднократно заявляла, что российские инспекторы Совместного координационного центра (СКЦ) искусственно блокируют полноценную работу "зерновой инициативы" и нарушают свободное судоходство в Черном море. В частности, порядка 140 судов ожидают проверки СКЦ в Босфоре, а украинские порты работают всего на 30% своей мощности. В то же время движение российских судов в Черном море не ограничивается регулярными проверками, при этом объем перевозимых грузов Азовским и Черным морями составляет около 250 млн тонн в 2022 году.