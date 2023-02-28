Либо разблокировка портов для всех грузов, либо инспекции для российских кораблей. Обращение бизнеса к ООН и Турции

"Российские инспекторы Совместного координационного центра (СКЦ) искусственно блокируют полноценную работу "зерновой инициативы" и нарушают свободное судоходство в Черном море. Сейчас 140 судов ожидают проверки СКЦ в Босфоре, а украинские порты работают всего на 30% своей мощности. В то же время движение российских судов в Черном море не ограничивается регулярными проверками, при этом объем перевозимых грузов Азовским и Черным морями составляет около 250 млн тонн в 2022 году. Таким образом, бизнес обеспокоен сложившейся в последние месяцы ситуацией с задержками работы "зерновых коридоров" Черным морем", – сказано в обращении.

Бизнес-сообщество акцентирует, что международные цепи поставок продовольствия и глобальная продовольственная безопасность, включая мировые цены на продовольствие и уровень голода, снова оказались под значительной угрозой из-за искусственного сокращения объемов экспорта украинских зерновых и масличных культур российской стороной. И если бы инициатива работала слаженно и в полную мощность, общий объем экспорта зерна мог бы быть на 30–40% больше.

Поэтому международное сообщество должно принять меры по прекращению произвола российской стороны и обеспечения стабильной и своевременной работы инспекторов/представителей комиссии, действующих при СКЦ, уверены авторы заявления. Также необходимо разблокировать украинские порты для всех видов грузов и включить Николаевский морской порт и другие порты и терминалы, расположенные в Бугско-Днепровском канале, в черноморскую "зерновую инициативу" с целью увеличения пропускной способности для экспорта зерна.

"Нужно обеспечить свободное торговое судоходство в Черном море для всех сторон. Или ввести проверку всех российских судов, плавающих в Черном море, путем создания равных условий для украинского и российского экспорта", – подчеркивается в обращении.

Бизнес выразил благодарность ООН и правительству Турецкой Республики за их поддержку работы инициативы и попросил поддержать ее продление по меньшей мере на один год с автоматическим продлением. Кроме того, подписанты поблагодарили Офис президента Украины, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство развития общин, территорий и развития инфраструктуры Украины, Министерство иностранных дел Украины и Администрацию морских портов Украины за усилия, связанные с непрерывным экспортом украинского зерна и масличных культур в рамках инициативы.