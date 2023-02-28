Либо разблокировка портов для всех грузов, либо инспекции для российских кораблей. Обращение бизнеса к ООН и Турции

"Российские инспекторы Совместного координационного центра (СКЦ) искусственно блокируют полноценную работу "зерновой инициативы" и нарушают свободное судоходство в Черном море. Сейчас 140 судов ожидают проверки СКЦ в Босфоре, а украинские порты работают всего на 30% своей мощности. В то же время движение российских судов в Черном море не ограничивается регулярными проверками, при этом объем перевозимых грузов Азовским и Черным морями составляет около 250 млн тонн в 2022 году. Таким образом, бизнес обеспокоен сложившейся в последние месяцы ситуацией с задержками работы "зерновых коридоров" Черным морем", – сказано в обращении.
Бизнес-сообщество акцентирует, что международные цепи поставок продовольствия и глобальная продовольственная безопасность, включая мировые цены на продовольствие и уровень голода, снова оказались под значительной угрозой из-за искусственного сокращения объемов экспорта украинских зерновых и масличных культур российской стороной. И если бы инициатива работала слаженно и в полную мощность, общий объем экспорта зерна мог бы быть на 30–40% больше.
Поэтому международное сообщество должно принять меры по прекращению произвола российской стороны и обеспечения стабильной и своевременной работы инспекторов/представителей комиссии, действующих при СКЦ, уверены авторы заявления. Также необходимо разблокировать украинские порты для всех видов грузов и включить Николаевский морской порт и другие порты и терминалы, расположенные в Бугско-Днепровском канале, в черноморскую "зерновую инициативу" с целью увеличения пропускной способности для экспорта зерна.
"Нужно обеспечить свободное торговое судоходство в Черном море для всех сторон. Или ввести проверку всех российских судов, плавающих в Черном море, путем создания равных условий для украинского и российского экспорта", – подчеркивается в обращении.
Бизнес выразил благодарность ООН и правительству Турецкой Республики за их поддержку работы инициативы и попросил поддержать ее продление по меньшей мере на один год с автоматическим продлением. Кроме того, подписанты поблагодарили Офис президента Украины, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство развития общин, территорий и развития инфраструктуры Украины, Министерство иностранных дел Украины и Администрацию морских портов Украины за усилия, связанные с непрерывным экспортом украинского зерна и масличных культур в рамках инициативы.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Только за последние три месяца из-за этого мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия. Об этом говорится в совместном заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о препятствовании судоходству в Черном море со стороны России от 15 февраля 2023 года.
Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков констатировал, что горно-металлургический сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и работает всего на 15% своей мощности. По его словам, отрасль нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе – в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой. Основная причина резкого обвала – российская агрессия, приведшая к разрушению украинских предприятий, и обрыв логистических цепочек из-за блокирования черноморских портов для экспорта продукции.
Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.
Переговоры о продлении безопасного экспорта из Украины через Черное море были запланированы на конец февраля. Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщал 17 февраля.