Разблокировка портов для продукции ГМК разгрузит железную дорогу и станет толчком для восстановления промышленности – "АрселорМиттал"

По его словам, к началу полномасштабной войны 70–80% продукции отправлялось в направлении Черного моря и далее морским путем – в разные уголки мира. Но блокировка черноморских портов и перегрузка железнодорожных путей привели к трудностям с экспортом продукции компании.

"Мы упустили возможность поставлять продукцию на наши традиционные рынки и сейчас используем железнодорожный и автомобильный транспорт для отгрузки в польские порты. Однако этот логистический маршрут достаточно дорогой и не может удовлетворить экспортный потенциал нашего предприятия, ограничивая уровень его производства", – отметил Мягков.

Он напомнил, что в настоящее время порты используются в "зерновом соглашении", но по горно-металлургической продукции договоренности пока нет, в то время как именно открытие портов для продукции ГМК сделает предприятия металлургической отрасли в Украине гораздо более конкурентоспособными.

"Разблокировка украинских портов для экспорта горно-металлургической продукции также важна с точки зрения необходимости разгрузки пограничных переходов между Украиной и Польшей. Вообще расширение действия "зерновой сделки" на поставку металлопродукции крайне необходимо. Украинская горно-металлургическая промышленность не сможет выйти на безубыточность без украинских портов. Без экспорта морским путем металлургические компании не смогут использовать более 50% своих мощностей", – подчеркнул Мягков.

Именно поэтому реальная потребность – распространить "зерновую инициативу" на металлопродукцию, чтобы вывести украинский экспортный потенциал на довоенный уровень, а также поддержать кризисную украинскую экономику благодаря валютной выручке, убежден эксперт.

"Мы ценим усилия украинского правительства, направленные на деблокаду портов Черного моря, и готовы к активному сотрудничеству в этом вопросе", – резюмировал он.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) и к Турции с призывом разблокировать черноморскую "зерновую инициативу" и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. А если РФ не согласится на разблокировку судоходства, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские, отметили авторы обращения.