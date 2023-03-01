ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разблокировка портов для продукции ГМК разгрузит железную дорогу и станет толчком для восстановления промышленности – "АрселорМиттал"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
К началу полномасштабной войны 70 80% продукции отправлялось в направлении Черного моря и далее морским путем
К началу полномасштабной войны 70–80% продукции отправлялось в направлении Черного моря и далее морским путем
Фото: cfts.org.ua

Разблокировка портов для продукции горно-металлургического комплекса разгрузит железнодорожные переходы других видов грузов, а также станет толчком для восстановления промышленности и экспортного потенциала Украины. Об этом написал директор по логистике "АрселорМиттал Кривой Рог" Андрей Мягков в своей колонке для Центра транспортных стратегий.

По его словам, к началу полномасштабной войны 70–80% продукции отправлялось в направлении Черного моря и далее морским путем – в разные уголки мира. Но блокировка черноморских портов и перегрузка железнодорожных путей привели к трудностям с экспортом продукции компании.

"Мы упустили возможность поставлять продукцию на наши традиционные рынки и сейчас используем железнодорожный и автомобильный транспорт для отгрузки в польские порты. Однако этот логистический маршрут достаточно дорогой и не может удовлетворить экспортный потенциал нашего предприятия, ограничивая уровень его производства", – отметил Мягков.

Он напомнил, что в настоящее время порты используются в "зерновом соглашении", но по горно-металлургической продукции договоренности пока нет, в то время как именно открытие портов для продукции ГМК сделает предприятия металлургической отрасли в Украине гораздо более конкурентоспособными.

"Разблокировка украинских портов для экспорта горно-металлургической продукции также важна с точки зрения необходимости разгрузки пограничных переходов между Украиной и Польшей. Вообще расширение действия "зерновой сделки" на поставку металлопродукции крайне необходимо. Украинская горно-металлургическая промышленность не сможет выйти на безубыточность без украинских портов. Без экспорта морским путем металлургические компании не смогут использовать более 50% своих мощностей", – подчеркнул Мягков.

Именно поэтому реальная потребность – распространить "зерновую инициативу" на металлопродукцию, чтобы вывести украинский экспортный потенциал на довоенный уровень, а также поддержать кризисную украинскую экономику благодаря валютной выручке, убежден эксперт.

"Мы ценим усилия украинского правительства, направленные на деблокаду портов Черного моря, и готовы к активному сотрудничеству в этом вопросе", – резюмировал он.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) и к Турции с призывом разблокировать черноморскую "зерновую инициативу" и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. А если РФ не согласится на разблокировку судоходства, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские, отметили авторы обращения.

Контекст:

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков констатировал, что горно-металлургический сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и работает всего на 15% своей мощности. По его словам, отрасль нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой. Основная причина резкого обвала – российская агрессия, приведшая к разрушению украинских предприятий, и обрыв логистических цепочек из-за блокирования черноморских портов для экспорта продукции.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Переговоры о продлении безопасного экспорта из Украины через Черное море были запланированы на конец февраля. Об этом заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщал 17 февраля.

Теги: экономика, экспорт, металлургия, российская агрессия, война России против Украины, судоходство, морские порты Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
Галина ГРИШИНА
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Галина ГРИШИНА
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Галина ГРИШИНА
"Старость не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
"Старость – не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Галина ГРИШИНА
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (73644)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (60241)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (45092)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (34362)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (33134)
6
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (32549)
7
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (30445)
8
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (23373)
 
 
 
 