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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские бойцы получили дроны, микроавтобусы и "скорые" от "Стального фронта" на 18 млн грн

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20 автомобилей компания передает пограничникам, ГУР и Силам специальных операций
20 автомобилей компания передает пограничникам, ГУР и Силам специальных операций
Фото: пресс-служба "Метинвест"

Компания "Метинвест" передала украинским военнослужащим очередную партию помощи – 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen Transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato. Стоимость техники – 18 млн грн, передача состоялась в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". Об этом сообщили 25 февраля в пресс-службе компании.

Дроны и микроавтобусы будут использоваться для мониторинга украинской границы. Для этого их оборудуют специальными мониторинговыми комплексами. Кроме того, за ситуацией на границах будут следить дроны с тепловизорами.

"Мы передаем пограничникам авто, на которые будут установлены специальные комплексы для того, чтобы ребята могли патрулировать границы даже в труднодоступных местах. Также передаем комплексы Autel с тепловизорами – знаем, что это сейчас особенно актуально в восточных регионах", – отметил руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

"Скорые", переданные компанией, поедут в Бахмут, до отправки на передовую все машины прошли техосмотр.

"Скорые" мы покупали в Италии через своего человека – медсестру Людмилу Гудз. Она помогла нам доставить в Украину уже около 60 автомобилей скорой помощи. Эти 20 машин мы передаем пограничникам, ГУР и Силам специальных операций. Надеемся, что сейчас в горячих точках, в частности в Бахмуте, эти "скорые" помогут спасать жизнь. "Стальной фронт" Рината Ахметова всегда приобщается к помощи, а эти 20 автомобилей помогут спасти жизнь наших ребят", – пояснил Водовиз.

Военные отметили, что автомобили будут использоваться непосредственно на линии государственной границы, в том числе – как передвижные наблюдательные пункты.

"То, что "Стальной фронт" сам подготовил технически машины к передаче, – это большая им благодарность. Теперь мы не будем на это терять время, и машины сразу пойдут на передовую. Там невозможно предсказать, сколько машина проживет. Она может прожить два-три месяца, может, полгода. А может и суток не быть, – рассказал представитель ГНСУ Александр Себало. – Современные автомобили скорой помощи не просто спасают жизнь. Они помогают человека потом вернуть целым и на фронт, и в семью. Поэтому это очень важно".

Контекст:

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия. Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для военных и мирных жителей.

В "Метинвесте" сообщили, что недавно передали 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow военнослужащим ГУР. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.

"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний бизнесмена достигла 5 млрд грн.

Теги: автомобили, военные, граница, Метинвест, пограничники, помощь, металлургия, скорая помощь, война России против Украины, Бахмут, границы, тепловизор
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