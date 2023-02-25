Украинские бойцы получили дроны, микроавтобусы и "скорые" от "Стального фронта" на 18 млн грн

Дроны и микроавтобусы будут использоваться для мониторинга украинской границы. Для этого их оборудуют специальными мониторинговыми комплексами. Кроме того, за ситуацией на границах будут следить дроны с тепловизорами.

"Мы передаем пограничникам авто, на которые будут установлены специальные комплексы для того, чтобы ребята могли патрулировать границы даже в труднодоступных местах. Также передаем комплексы Autel с тепловизорами – знаем, что это сейчас особенно актуально в восточных регионах", – отметил руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

"Скорые", переданные компанией, поедут в Бахмут, до отправки на передовую все машины прошли техосмотр.

"Скорые" мы покупали в Италии через своего человека – медсестру Людмилу Гудз. Она помогла нам доставить в Украину уже около 60 автомобилей скорой помощи. Эти 20 машин мы передаем пограничникам, ГУР и Силам специальных операций. Надеемся, что сейчас в горячих точках, в частности в Бахмуте, эти "скорые" помогут спасать жизнь. "Стальной фронт" Рината Ахметова всегда приобщается к помощи, а эти 20 автомобилей помогут спасти жизнь наших ребят", – пояснил Водовиз.

Военные отметили, что автомобили будут использоваться непосредственно на линии государственной границы, в том числе – как передвижные наблюдательные пункты.

"То, что "Стальной фронт" сам подготовил технически машины к передаче, – это большая им благодарность. Теперь мы не будем на это терять время, и машины сразу пойдут на передовую. Там невозможно предсказать, сколько машина проживет. Она может прожить два-три месяца, может, полгода. А может и суток не быть, – рассказал представитель ГНСУ Александр Себало. – Современные автомобили скорой помощи не просто спасают жизнь. Они помогают человека потом вернуть целым и на фронт, и в семью. Поэтому это очень важно".

фотогалерея ( 1 из 3) Фото: пресс-служба "Метинвест" Фото: пресс-служба "Метинвест" Фото: пресс-служба "Метинвест"