Буданов считает, что Украине после победы нужно создать многокилометровую "зону безопасности" возле границы

"В моем видении, мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Как этого достичь, есть много вариантов. Зона 100 км оправдана, но и 40 км будет более-менее нормально", – сказал он.
По мнению Буданова, такая зона безопасности вокруг границы – необходимость. Он также рассказал, как она должна выглядеть.
"Демилитаризованная зона, без вооружений, с нормальным контролем. Для того чтобы мы всегда имели время на реагирование", – отметил глава разведки.
Демилитаризованная зона – территория, на которой по международному договору или иному (в том числе внутригосударственному) акту ликвидированы военные сооружения и другие объекты, запрещено содержание формирований вооруженных сил, возведение укреплений, выполнение военных маневров и так далее.
Такая зона, например, разделяет Северную и Южную Кореи. Ее ширина – 4 км.