Буданов считает, что Украине после победы нужно создать многокилометровую "зону безопасности" возле границы

Буданов о зоне безопасности: Зона 100 км оправдана, но и 40 км будет более-менее нормально Фото: gur.gov.ua

"В моем видении, мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Как этого достичь, есть много вариантов. Зона 100 км оправдана, но и 40 км будет более-менее нормально", – сказал он.

По мнению Буданова, такая зона безопасности вокруг границы – необходимость. Он также рассказал, как она должна выглядеть.

"Демилитаризованная зона, без вооружений, с нормальным контролем. Для того чтобы мы всегда имели время на реагирование", – отметил глава разведки.