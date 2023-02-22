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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов считает, что Украине после победы нужно создать многокилометровую "зону безопасности" возле границы

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Буданов о зоне безопасности: Зона 100 км оправдана, но и 40 км будет более-менее нормально
Буданов о зоне безопасности: Зона 100 км оправдана, но и 40 км будет более-менее нормально
Фото: gur.gov.ua

После победы Украины в войне и выхода на границы 1991 года необходимо создать у границы демилитаризованную "зону безопасности". Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Forbes Украина", опубликованном 22 февраля.

"В моем видении, мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Как этого достичь, есть много вариантов. Зона 100 км оправдана, но и 40 км будет более-менее нормально", – сказал он.

По мнению Буданова, такая зона безопасности вокруг границы – необходимость. Он также рассказал, как она должна выглядеть.

"Демилитаризованная зона, без вооружений, с нормальным контролем. Для того чтобы мы всегда имели время на реагирование", – отметил глава разведки.

Контекст:

Демилитаризованная зона – территория, на которой по международному договору или иному (в том числе внутригосударственному) акту ликвидированы военные сооружения и другие объекты, запрещено содержание формирований вооруженных сил, возведение укреплений, выполнение военных маневров и так далее.

Такая зона, например, разделяет Северную и Южную Кореи. Ее ширина – 4 км.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, военные, граница, Минобороны, война России против Украины, безопасность, ГУР Минобороны Украины, границы, Кирилл Буданов
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