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Богатейшие россияне за год полномасштабной войны в Украине потеряли $67 млрд – Bloomberg

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На 23 февраля 2022 года российские миллиардеры из числа 500 самых богатых людей мира имели совокупный собственный капитал в размере $339 млрд
На 23 февраля 2022 года российские миллиардеры из числа 500 самых богатых людей мира имели совокупный собственный капитал в размере $339 млрд
Фото: depositphotos.com

За год полномасштабного вторжения богатые и влиятельные люди России потеряли $67 млрд, или 20% всего их состояния. Такие цифры 24 февраля привело агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, на 23 февраля 2022 года, за день до вторжения российских войск в Украину, 23 российских миллиардера, входивших в число 500 самых богатых людей мира, имели совокупный собственный капитал в размере $339 млрд.

Год спустя их совокупное состояние упало до $272 млрд. Больше всего потерял владелец одного из крупнейших производителей стали в России "Северсталь" Алексей Мордашов. Он лишился $6,7 млрд, и теперь его состояние составляет $19,8 млрд.

Второй по величине спад принадлежит другому металлургическому магнату Владимиру Лисину. Председатель правления "Новолипецкий металлургический комбинат" за последний год потерял $5,8 млрд, в результате чего его состояние сократилось до $20,5 млрд.

На третьем месте по потерям – Роман Абрамович, которому пришлось продать футбольный клуб "Челси". Его состояние сократилось на $5,6 млрд и составляет $7,8 млрд.

Инфографика: bloomberg.com
Инфографика: bloomberg.com

Контекст:

Большая часть потерь российских миллиардеров пришлась на второй день вторжения – 25 февраля 2022 года. Тогда сокращение их состояния составило $39 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Bloomberg, металлургия, вторжение, олигархи, война России против Украины, Роман Абрамович, миллиардер, Алексей Мордашов, россияне
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