Богатейшие россияне за год полномасштабной войны в Украине потеряли $67 млрд – Bloomberg

На 23 февраля 2022 года российские миллиардеры из числа 500 самых богатых людей мира имели совокупный собственный капитал в размере $339 млрд Фото: depositphotos.com

Как отмечает агентство, на 23 февраля 2022 года, за день до вторжения российских войск в Украину, 23 российских миллиардера, входивших в число 500 самых богатых людей мира, имели совокупный собственный капитал в размере $339 млрд.

Год спустя их совокупное состояние упало до $272 млрд. Больше всего потерял владелец одного из крупнейших производителей стали в России "Северсталь" Алексей Мордашов. Он лишился $6,7 млрд, и теперь его состояние составляет $19,8 млрд.

Второй по величине спад принадлежит другому металлургическому магнату Владимиру Лисину. Председатель правления "Новолипецкий металлургический комбинат" за последний год потерял $5,8 млрд, в результате чего его состояние сократилось до $20,5 млрд.

На третьем месте по потерям – Роман Абрамович, которому пришлось продать футбольный клуб "Челси". Его состояние сократилось на $5,6 млрд и составляет $7,8 млрд.

Инфографика: bloomberg.com