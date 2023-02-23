Украина за год опустилась с 13-го на 34-е место в рейтинге Worldsteel

Об этом сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром", ссылаясь на данные ассоциации.
Согласно данным Worldsteel, в январе объемы выплавки стали в Украине составили 284 тыс. тонн, тогда как год назад эта цифра составляла 1,85 млн тонн. На тот момент Украина занимала 13-е место в рейтинге, отмечает профильный портал GMK Center.
В первую тройку стран-производителей, по версии Worldsteel, в январе 2023 года вошли Китай (79,5 млн тонн), Индия – 10,9 млн тонн, и Япония – 7,2 млн тонн.
Горно-металлургический комплекс Украины переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, так как из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились кое-где на 100%, говорил директор GMK Center Станислав Зинченко 16 января.
Замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.
В то же время директора трех морских портов – Пивденный, ТИС-Уголь и ТИС-Руда – призвали президента Украины Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, так как одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять до 200 таких кораблей в год.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, пытается его продать на международном рынке.
Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявляли в Федерации металлургов Украины.