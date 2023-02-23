Украина за год опустилась с 13-го на 34-е место в рейтинге Worldsteel

Металлургические предприятия Украины по итогам января 2023 года снизили производство стали в 6,5 раза Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром", ссылаясь на данные ассоциации.

Согласно данным Worldsteel, в январе объемы выплавки стали в Украине составили 284 тыс. тонн, тогда как год назад эта цифра составляла 1,85 млн тонн. На тот момент Украина занимала 13-е место в рейтинге, отмечает профильный портал GMK Center.

В первую тройку стран-производителей, по версии Worldsteel, в январе 2023 года вошли Китай (79,5 млн тонн), Индия – 10,9 млн тонн, и Япония – 7,2 млн тонн.

Горно-металлургический комплекс Украины переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, так как из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились кое-где на 100%, говорил директор GMK Center Станислав Зинченко 16 января.