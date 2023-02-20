Валютная выручка Украины от экспорта черных металлов упала за год в шесть раз

Металлургические предприятия Украины в 2022 году уменьшили поступления от экспорта черных металлов на 67,5% по сравнению с 2021 годом Фото: depositphotos.com

Экспорт металлических изделий в январе снизился на 48,8% – до $62,13 млн. При этом импорт такой продукции уменьшился на 35,2% – до $51,26 млн.

Металлургические предприятия Украины в 2022 году уменьшили поступления от экспорта черных металлов на 67,5% по сравнению с 2021 годом – до $4,53 млрд. На черные металлы за этот период пришлось 10,26% общего объема поступлений от экспорта товаров по сравнению с 20,49% в 2021 году.

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков констатировал, что горно-металлургический сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и работает всего на 15% своей мощности. По его словам, отрасль нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе – в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предполагаемой. Основная причина резкого обвала – российская агрессия, приведшая к разрушению украинских предприятий, и обрыв логистических цепочек из-за блокирования черноморских портов для экспорта продукции.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.