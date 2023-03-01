Байден продлил на год санкции в отношении России из-за войны в Украине

"Я направил в Федеральный реестр для публикации уведомление о том, что чрезвычайное положение в стране объявлено в соответствии с указом №13660 от 6 марта 2014 года [...] должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года", – говорится в послании Байдена.

По его словам, действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов. Кроме того, действия и политика правительства Российской Федерации, включая захват Крыма и агрессию в Украине, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, сказано в сообщении.

Байден напомнил, что 6 марта 2014 года объявил чрезвычайное положение в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В течение года он издал еще три указа, расширяющие сферу действия чрезвычайного положения.

20 сентября 2018 года Байден издал указ о дополнительных мерах по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации.

21 февраля 2022 года президент издал указ, которым еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения, и установил, что предполагаемое признание Российской Федерацией так называемых "ДНР" и "ЛНР" противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а значит, представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.