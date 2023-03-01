Байден продлил на год санкции в отношении России из-за войны в Украине

"Я направил в Федеральный реестр для публикации уведомление о том, что чрезвычайное положение в стране объявлено в соответствии с указом №13660 от 6 марта 2014 года [...] должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года", – говорится в послании Байдена.
По его словам, действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов. Кроме того, действия и политика правительства Российской Федерации, включая захват Крыма и агрессию в Украине, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, сказано в сообщении.
Байден напомнил, что 6 марта 2014 года объявил чрезвычайное положение в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В течение года он издал еще три указа, расширяющие сферу действия чрезвычайного положения.
20 сентября 2018 года Байден издал указ о дополнительных мерах по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации.
21 февраля 2022 года президент издал указ, которым еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения, и установил, что предполагаемое признание Российской Федерацией так называемых "ДНР" и "ЛНР" противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а значит, представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
После вторжения РФ в Украину Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.
США, в частности, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Под американские санкции попали российские чиновники и военные. Также под санкциями находятся первые лица РФ – президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. США запретили импорт российского золота, ввели санкции против ФСБ РФ.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.