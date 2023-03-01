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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден продлил на год санкции в отношении России из-за войны в Украине

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Байден продлил чрезвычайное положение из-за агрессии РФ
Байден продлил чрезвычайное положение из-за агрессии РФ
Фото: EPA

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа об объявлении чрезвычайного положения из-за агрессии РФ в Украине, который предусматривает санкции против России. Послание Конгрессу США об этом опубликовано на сайте Белого дома 1 марта.

"Я направил в Федеральный реестр для публикации уведомление о том, что чрезвычайное положение в стране объявлено в соответствии с указом №13660 от 6 марта 2014 года [...] должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года", – говорится в послании Байдена.

По его словам, действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов. Кроме того, действия и политика правительства Российской Федерации, включая захват Крыма и агрессию в Украине, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, сказано в сообщении.

Байден напомнил, что 6 марта 2014 года объявил чрезвычайное положение в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В течение года он издал еще три указа, расширяющие сферу действия чрезвычайного положения.

20 сентября 2018 года Байден издал указ о дополнительных мерах по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации.

21 февраля 2022 года президент издал указ, которым еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения, и установил, что предполагаемое признание Российской Федерацией так называемых "ДНР" и "ЛНР" противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а значит, представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

После вторжения РФ в Украину Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.

США, в частности, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Под американские санкции попали российские чиновники и военные. Также под санкциями находятся первые лица РФ – президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. США запретили импорт российского золота, ввели санкции против ФСБ РФ.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, Джо Байден, российская агрессия, война России против Украины
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